Trogen AR Gruppe wird von E-Dreirad geschleudert – drei Frauen verletzt

Dominik Müller

19.12.2025

x
x
Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden

Am Donnerstag ist es in Trogen AR zu einem Selbstunfall gekommen. Dabei wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt.

Dominik Müller

19.12.2025, 11:56

Um 14.50 Uhr fuhr am Donnerstag eine 25-jährige Frau mit zwei Mitfahrerinnen auf einem dreirädrigen E-Fahrzeug mit Ladefläche bei der Örtlichkeit Unterstadel (Gemeindegebiet Trogen AR) in Richtung Speicherstrasse hinunter und wollte abbiegen.

Aus bisher unbekannten Gründen konnte die Lenkerin das Fahrzeug vor dem Abbiegen nicht verlangsamen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden mitteilt. In der Folge kippte das E-Dreirad auf die rechte Seite und rutschte über den Strassenrand in das angrenzende Wiesenbord.

Die Personen und eine mitgeführte Ladung wurden dabei vom Fahrzeug geschleudert. Die 25-jährige Lenkerin erlitt schwere Kopf- und Beckenverletzungen. Die 17-jährige Mitfahrerin wurde am Oberarm und die 16-jährige Mitfahrerin an den Knien und Ellbogen leicht verletzt. Die Verunfallten wurden in die umliegenden Spitäler überführt.

Am Fahrzeug und in der Wiese entstand ein Sachschaden von einigen Hundert Franken. Zur Klärung, ob ein technischer Defekt am Fahrzeug vorliegt, wurde dieses durch die Kantonspolizei sichergestellt.

