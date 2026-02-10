Kult-Grill «Güggeli-Express» macht dicht

Mit 14 Grill-Lieferwagen waren die Angestellten vom «Güggeli-Express» unterwegs. Screenshot Website

Der «Güggeli-Express» ist konkurs. Das Traditionsunternehmen mit seinen Grillwagen stellt den Betrieb ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Güggeli-Express aus Bassersdorf ist seit dem 29. Januar offiziell konkurs.

Das Zürcher Obergericht hat eine Beschwerde gegen die Konkurseröffnung abgewiesen.

Rund 30 Mitarbeitende und 14 Grillwagen sind von der Liquidation betroffen. Mehr anzeigen

Der markante Grillwagen mit dem riesigen Poulet auf dem Dach gehört vielerorts seit Jahren zum vertrauten Bild. Seit 1998 belieferte der Güggeli-Express zahlreiche Gemeinden in der Deutschschweiz mit frisch gegrilltem Poulet – oft an fixen Wochentagen und immer wieder an denselben Standorten.

Nun ist das Familienunternehmen mit Sitz in Bassersdorf zahlungsunfähig. Im Schweizerischen Handelsamtsblatt ist der Konkurs per 29. Januar publiziert worden, wie «20 Minuten» schreibt. Das Obergericht des Kantons Zürich hat eine Beschwerde gegen die Konkurseröffnung abgewiesen. Jetzt wird die Firma liquidiert.

Nach eigenen Angaben bediente der Betrieb 72 feste Standorte. Zum Sortiment gehörten halbe Poulets für 13 Franken und ganze Poulets für 26 Franken. Daneben wurden unter anderem Pouletschenkel für 7.50 Franken sowie Schweinshaxen für 13 Franken angeboten. Zusätzlich betrieb das Unternehmen einen Partyservice mit Würsten, Burgern und Pommes.

Mit dem Konkurs stehen rund 30 Mitarbeitende vor einer ungewissen Zukunft. Ebenfalls betroffen sind 14 speziell konstruierte Grill-Lieferwagen, die jahrelang quer durch die Region unterwegs waren. Wie es mit den Fahrzeugen und dem Personal weitergeht, ist derzeit offen. Eine Stellungnahme des Unternehmens liegt gegenüber blue News bislang nicht vor.

