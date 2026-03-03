Guido Graf hat sein Amt am Montag niedergelegt. (Archivaufnahme) sda

Überraschender Abgang in Luzern: Der frühere Regierungsrat Guido Graf tritt per sofort als Verwaltungsratspräsident des Sozialversicherungszentrums WAS zurück. Hintergrund sind eine externe Untersuchung, heikle Vorwürfe zur Amtsführung – und eine Strafanzeige.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Knapp sieben Jahre stand Guido Graf an der Spitze des Verwaltungsrats des Luzerner Sozialversicherungszentrums Wirtschaft Arbeit Soziales (WAS). Nun ist das Mandat mit sofortiger Wirkung beendet. Wie die «Luzerner Zeitung» zuerst berichtete, gab die Luzerner Regierung den Rücktritt am Montag überraschend bekannt.

Offiziell begründet wird der Schritt mit «unterschiedlichen Auffassungen» innerhalb des Verwaltungsrats zur strategischen Ausrichtung und zur künftigen Führung des WAS. Gleichzeitig wurde eine externe und unabhängige Untersuchung eingeleitet. Diese wird von der Kanzlei Bratschi AG durchgeführt. Gesundheits- und Sozialdirektorin Michaela Tschuor spricht von «schwerwiegenden Governance-Vorwürfen» und kündigt Ergebnisse «in wenigen Monaten» an.

Finanzkontrolle nahm Entschädigungen unter die Lupe

Auslöser für die vertiefte Prüfung war ein Gesuch des Verwaltungsrats Ende 2024 um höhere Bezüge. Daraufhin beauftragte Tschuor die kantonale Finanzkontrolle mit einer besonderen Untersuchung der Entschädigungen.

Die Abklärungen brachten offenbar heikle Punkte ans Licht. So soll sich Graf als Verwaltungsratspräsident zahlreiche operative Einzelaufträge selber erteilt und diese auch selbst visiert haben. Das zuständige Departement prüft nun eine «Präzisierung der Verordnung», um Zuständigkeiten und Genehmigungsprozesse künftig klarer zu regeln. Verwaltungsratsmitglieder sollten grundsätzlich strategische Aufgaben wahrnehmen, operative Tätigkeiten müssten die Ausnahme bleiben, heisst es aus dem Departement.

Seit Vorliegen des Berichts müssen entsprechende Einzelaufträge dokumentiert und das Departement periodisch informiert werden.

Spesen und Fahrten zwischen Pfaffnau und Luzern

Auch bei den Spesen gibt es offene Fragen, wie die «Luzerner Zeitung» weiter schreibt. Laut Departement führte die bisherige Regelung «zu Auslegungs- und Rechtsunsicherheiten». Besonders im Fokus stehen Fahrspesen zwischen Grafs Wohnort Pfaffnau und dem Arbeitsort Luzern. Grundsätzlich dürften Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort «nicht geltend gemacht» werden.

Recherchen zeigen, dass Graf Tausende von Autokilometern abgerechnet haben soll, in mindestens einem Fall auch die Kosten für einen Ersatzwagen. Obwohl die Finanzkontrolle auf Rückforderungen verzichtete, prüft das Departement weitere Schritte. Tschuor verweist auf eine schriftliche Stellungnahme des Verwaltungsrats, die sie als nicht zufriedenstellend bezeichnet.

Wie hoch die effektiven Entschädigungen für die Jahre 2023 und 2024 waren, bleibt vorerst geheim. Ein Gesuch um Offenlegung wurde mit dem Hinweis abgelehnt, der Bericht sei vor Inkrafttreten des Öffentlichkeitsprinzips erstellt worden und nur für den internen Gebrauch bestimmt gewesen. Mit dem Rücktritt enden laut Tschuor jedoch auch Grafs Entschädigungen per Ende Februar.

Strafanzeige durch Kantonsratskommission

Der Druck auf den ehemaligen Gesundheits- und Sozialdirektor war zuletzt deutlich gestiegen. Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Mitarbeitende des WAS sollen sich bei Regierungsmitgliedern über ihn beschwert haben. Zusätzlich wurde Graf über die externe Untersuchung informiert.

Hinzu kommt: Die Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsrats hat Strafanzeige gegen Graf eingereicht. Details dazu sind derzeit nicht öffentlich bekannt.

Graf weist jeglichen Druck zurück. Auf Anfrage sagt er, Michaela Tschuor habe ihn nicht zum Rücktritt gedrängt. «Mir ist das Sozialversicherungszentrum wichtig. Für mich steht im Zentrum, dass die strategische Führung weiterhin sichergestellt ist.» Zur Strafanzeige und zur externen Untersuchung wolle er sich «aufgrund des laufenden Verfahrens derzeit nicht äussern».