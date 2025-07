Haben Homburger Anwälte die rechtliche Realität vernebelt? Ein Gutachten der Kanzlei im Zürcher Prime Tower zuhanden des VBS kommt zu einem sehr wahrscheinlich falschen Schluss. KEYSTONE

Zwei Anwaltskanzleien versicherten im Auftrag des VBS einen Festpreis für die neuen Kampfjets, doch die USA verlangen bis zu 1,3 Millionen Franken mehr. Laut Rechtsprofessor Peter V. Kunz könnten der Bund die Kanzleien haftbar machen.

Das Verteidigungsdepartement (VBS) der Schweiz steht vor einer finanziellen Herausforderung: Die USA fordern bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr für den Kauf der F-35-Kampfjets, obwohl ein Festpreis vereinbart schien.

Urs Loher, der Chef des Bundesamts für Rüstung Armasuisse, hatte zwei Kanzleien mit der Prüfung der Preisgarantie beauftragt, wie der «Tages-Anzeiger» in Erfahrung gebracht hat. Die Zürcher Kanzlei Homburger untersuchte die Situation nach Schweizer Recht, während eine unbekannte Kanzlei die amerikanische Rechtslage analysierte. Beide Gutachten bestätigten ursprünglich einen Festpreis von 6,035 Milliarden Franken. Doch nun zeigt sich, dass die USA auf höheren Kosten bestehen – und die Schweiz diese wohl akzeptieren muss.

Rechtliche Konsequenzen und Haftungsfragen

Rechtsprofessor Peter V. Kunz von der Universität Bern erklärt im «Tages-Anzeiger», dass es sich bei den Gutachten um privatrechtliche Verträge handelt. Kanzleien könnten haftbar gemacht werden, wenn sie rechtliche Fehleinschätzungen abgeben. Allerdings gibt es oft Klauseln, die eine Haftung ausschliessen. Kunz kritisiert, dass manche Kanzleien den Begriff «Rechtsgutachten» umgehen, um Haftung zu vermeiden. So bezeichnet beispielsweise die Kanzlei Homburger ihr Gutachten als «Plausibilitätsprüfung».

Die Bundesverwaltung zeigt sich skeptisch, dass eine Haftung durchsetzbar wäre. Oftmals sei es schwierig, Kanzleien für ihre Einschätzungen zur Verantwortung zu ziehen, da unterschiedliche Gutachten zu verschiedenen Ergebnissen kommen können. Ein Richter könnte letztlich entscheiden, doch im Vertrag mit den USA ist eine gerichtliche Klärung ausgeschlossen.

Wozu teure Gutachten, wenn sie falsch sind?

Kunz sieht zwei Hauptgründe, warum der Bund externe Gutachten in Auftrag gibt: Entweder fehlt es an internem Know-how, oder es soll öffentliches Vertrauen gewonnen werden. Externe Gutachten gelten als unabhängiger, obwohl auch sie manchmal den Wünschen des Auftraggebers angepasst werden. Das habe er als Gutachter für den Bund selber erlebt, so der Professor für Wirtschaftsrecht der Uni Bern im «Tages-Anzeiger».

Im Fall des F-35-Geschäfts scheint es tatsächlich eher darum gegangen zu sein, die Situation realistisch einzuschätzen als um eine Botschaft an die Bevölkerung – der Bund hat die Gutachten bis heute nicht veröffentlicht.

Homburger hat sich zu den Vorwürfen nicht geäussert, und das VBS hält die Gutachten weiterhin unter Verschluss, während die Verhandlungen mit den USA andauern.