Der Obwaldner Landammann Daniel Wyler musste operiert werden. KEYSTONE

Im Kanton Obwalden fällt der Regierungspräsident vorübergehend aus. Landammann Daniel Wyler hat sich einer dringenden Gallenblasenoperation unterzogen und erholt sich nun von dem Eingriff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Landammann Daniel Wyler (OW) hat sich einer erfolgreichen Gallenblasenoperation unterzogen und erholt sich gut.

Während seiner Genesung übernimmt Landstatthalterin Cornelia Kaufmann-Hurschler seine Aufgaben.

Auch Bundesrat Albert Rösti (SVP) ist nach einer Rückenoperation auf dem Weg der Besserung. Mehr anzeigen

Landammann Daniel Wyler (SVP) vom Kanton Obwalden hat sich am Dienstag einer dringenden Operation unterziehen müssen. Wie die Obwaldner Staatskanzlei mitteilt, wurde ihm die Gallenblase entfernt. Der Eingriff verlief ohne Komplikationen, Wyler erhole sich gut. Im Kanton Obwalden wird der Regierungsratspräsident traditionell als Landammann bezeichnet.

Eine Gallenblasenentfernung – medizinisch Cholezystektomie genannt – gehört zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen. Meist wird sie nötig, wenn Gallensteine oder Entzündungen Beschwerden verursachen. Laut der Mitteilung fühlt sich Wyler bereits besser. Er habe die Operation gut überstanden und wolle sich in den kommenden Tagen von dem Eingriff erholen. Danach möchte er seine Aufgaben als Landammann und Regierungsrat wieder aufnehmen.

Bis dahin übernimmt Landstatthalterin Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte) seine Vertretung. Sie führt die Regierungsgeschäfte weiter und nimmt die öffentlichen Auftritte des Landammanns wahr. Das Volkswirtschaftsdepartement, das Wyler leitet, wird während seiner Abwesenheit vom Sicherheits- und Sozialdepartement geführt.

Wyler ist ohnehin nur noch bis Ende Juni 2026 im Amt. Der SVP-Politiker trat bei den Gesamterneuerungswahlen im März nicht mehr an und übergibt sein Amt am 1. Juli an seine Nachfolge.

Auch auf Bundesebene gibt es derzeit eine Genesungspause: Bundesrat Albert Rösti (SVP) hat sich letzte Woche einer Rückenoperation unterzogen. Der Eingriff sei «einwandfrei» verlaufen, erklärte Rösti. Er sei erleichtert und dankbar, nun liege der Fokus auf Erholung und Genesung. Nach Informationen von blue News handelte es sich um eine Nervenoperation an der Lendenwirbelsäule.