  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Gallenblase entfernt «Habe die Operation gut überstanden» – Obwaldner Regierungspräsident notoperiert

Petar Marjanović

6.5.2026

Der Obwaldner Landammann Daniel Wyler musste operiert werden.
Der Obwaldner Landammann Daniel Wyler musste operiert werden.
KEYSTONE

Im Kanton Obwalden fällt der Regierungspräsident vorübergehend aus. Landammann Daniel Wyler hat sich einer dringenden Gallenblasenoperation unterzogen und erholt sich nun von dem Eingriff.

Petar Marjanović

06.05.2026, 13:10

06.05.2026, 13:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Landammann Daniel Wyler (OW) hat sich einer erfolgreichen Gallenblasenoperation unterzogen und erholt sich gut.
  • Während seiner Genesung übernimmt Landstatthalterin Cornelia Kaufmann-Hurschler seine Aufgaben.
  • Auch Bundesrat Albert Rösti (SVP) ist nach einer Rückenoperation auf dem Weg der Besserung.
Mehr anzeigen

Landammann Daniel Wyler (SVP) vom Kanton Obwalden hat sich am Dienstag einer dringenden Operation unterziehen müssen. Wie die Obwaldner Staatskanzlei mitteilt, wurde ihm die Gallenblase entfernt. Der Eingriff verlief ohne Komplikationen, Wyler erhole sich gut. Im Kanton Obwalden wird der Regierungsratspräsident traditionell als Landammann bezeichnet.

Eine Gallenblasenentfernung – medizinisch Cholezystektomie genannt – gehört zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen. Meist wird sie nötig, wenn Gallensteine oder Entzündungen Beschwerden verursachen. Laut der Mitteilung fühlt sich Wyler bereits besser. Er habe die Operation gut überstanden und wolle sich in den kommenden Tagen von dem Eingriff erholen. Danach möchte er seine Aufgaben als Landammann und Regierungsrat wieder aufnehmen.

Bis dahin übernimmt Landstatthalterin Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte) seine Vertretung. Sie führt die Regierungsgeschäfte weiter und nimmt die öffentlichen Auftritte des Landammanns wahr. Das Volkswirtschaftsdepartement, das Wyler leitet, wird während seiner Abwesenheit vom Sicherheits- und Sozialdepartement geführt.

Wyler ist ohnehin nur noch bis Ende Juni 2026 im Amt. Der SVP-Politiker trat bei den Gesamterneuerungswahlen im März nicht mehr an und übergibt sein Amt am 1. Juli an seine Nachfolge.

Auch auf Bundesebene gibt es derzeit eine Genesungspause: Bundesrat Albert Rösti (SVP) hat sich letzte Woche einer Rückenoperation unterzogen. Der Eingriff sei «einwandfrei» verlaufen, erklärte Rösti. Er sei erleichtert und dankbar, nun liege der Fokus auf Erholung und Genesung. Nach Informationen von blue News handelte es sich um eine Nervenoperation an der Lendenwirbelsäule.

Meistgelesen

Co-Pilot erleidet medizinischen Notfall – Swiss-Flug landet in Almaty
Polizei stürmt Wohnung mit bewaffnetem Mann – Anwohner hatten schon vor Tagen Angst
Diese 3 Szenen zeigen, dass die amerikanische Demokratie ernsthaft in Gefahr ist
Kiew zeigt Raketenstart – wird die «Flamingo» zur neuen Wunderwaffe?
Lara Gut-Behrami spricht über ihr letztes Rennen als Ski-Profi