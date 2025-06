Ernst_Fischer

Alle sprechen von Datenschutz, Datensicherheit, Sicherheit für den Benutzer und dem Respektieren persönlicher Daten. Das ist doch genau das Gegenteil, was abläuft: Totale Überwachung und Pannen ohne Ende, Cyberkriminalität und IT-Fehler. Die Technologie der Digitalisierung wird noch unseren Untergang besiegeln, man sollte Distanz nehmen und nicht jedes Projekt im Eiltempo politisch und in Firmen durchwinken. Die Schweiz ist leider auch in einem starken Abwärtstrend. Die Titanic ging auch erst nach einiger Zeit unter, nicht sofort, und bis dahin währten sich die Passagiere lange in Sicherheit. Ein Irrtum, wie der Digitalisierungswahn, der jeden Bürger administrativ trifft, mit Mehraufwand.