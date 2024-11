Ein Häftling ist leblos in seiner Zelle in der Strafanstalt Crêtelongue in Granges aufgefunden worden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Ein Häftling ist leblos in seiner Zelle in der Strafanstalt Crêtelongue in Granges aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Walliser Strafanstalt Crêtelongue in Granges ist ein Häftling leblos in seiner Zelle aufgefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Mehr anzeigen

In der Walliser Strafanstalt Crêtelongue in Granges ist ein Häftling am Samstagmorgen leblos in seiner Zelle aufgefunden worden. Der herbeigerufene Arzt konnte nur noch den Tod des 39-jährigen Franzosen feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, wie die Walliser Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Erste Ermittlungen zeigen demnach, dass eine Fremdeinwirkung und eine Selbsttötung ausgeschlossen werden können.

sda/tcar