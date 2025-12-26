«FCK SVP» an WeihnachtenHaustüre von Stadtzürcher SVP-Politiker mit Farbe beschmiert
SDA
26.12.2025 - 13:17
Unbekannte haben laut der SVP in der Stadt Zürich die Eingänge der Wohnhäuser von Exponenten der Partei mit Parolen beschmiert. Die Betroffenen haben den Angaben zufolge Strafanzeige eingereicht.
Keystone-SDA
26.12.2025, 13:17
SDA
Unbekannte haben laut der SVP in der Stadt Zürich die Eingänge der Wohnhäuser von Exponenten der Partei mit Parolen beschmiert. Die Betroffenen haben den Angaben zufolge Strafanzeige eingereicht.
Die Stadtpolizei Zürich bestätigte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mindestens einen derartigen Fall. Zu den Einzelheiten könne man derzeit noch keine Angaben machen.
Die SVP-Kantonal- und Stadtpartei hatten die Vandalenakte zuvor in einem gemeinsamen Communiqué öffentlich gemacht. Bis jetzt seien ihr Farbanschläge bei Kantonsrat Lorenz Habicher und beim Präsidenten der SVP Kreis 3, Stefan Deul, bekannt. Verübt worden seien sie am ersten Weihnachtstag.
Die SVP mutmasste in der Mitteilung die Vermutung, dass Linksradikale hinter den Taten steckten. Belege dafür gab sie keine an. Die Partei äusserte weiter die Vermutung, dass Amtsträger und Mitglieder der SVP durch solche Schmierereien eingeschüchtert werden sollten. Man fordere ein hartes Durchgreifen der Polizei, und dass die Stadtregierung die Taten verurteile.
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
Donald Trump will auf die Bühne: Der US-Präsident legt in der grössten Kultureinrichtung Washingtons einen ungewöhnlichen Auftritt hin. Anstatt als Zuschauer in der Loge ist er im Kennedy Center als Moderator auf der Bühne zu sehen.
09.12.2025
«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar
Washington/Los Angeles, 16.12.2025: Donald Trump sorgt mit einem Kommentar zum Tod von US-Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele Singer für Aufregung.
Trump schreibt auf Truth Social, Reiner sei Berichten zufolge gestorben, weil er Wut ausgelöst habe mit seiner Aufregung über den US-Präsidenten.
«Er war bekannt dafür, dass er die Menschen verrückt gemacht hat mit seiner rasenden Besessenheit mit Präsident Donald J. Trump.»
Die Äusserung stösst auf breite Kritik, auch aus den eigenen Parteireihen.
Reiner, der Trump immer wieder scharf kritisiert hatte, und seine Ehefrau waren am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Ihr Sohn steht unter Mordverdacht.
17.12.2025
Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme
Genf, 08.12.2025: Jodeln als Weltkulturerbe: Die Schweizer Tradition soll nun von der Unesco geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber berät ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember.
Der Eintrag in die Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes soll die Wertschätzung für das Jodeln stärken, heisst es vom Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik, des Roothuus Gonten.
Dabei gibt es auch keine Nachwuchsprobleme. Allein im Eidgenössischen Jodlerverband sind rund 12.000 Aktive und es gibt viele freie Jodlergruppen. Jodeln soll auf Hirten zurückgehen, die sich einst zwischen weit entfernten Bergweiden so verständigt haben sollen.
11.12.2025
Gala im Kennedy Center mit Novum: Trump auf der Bühne
«Rasende Besessenheit» Schuld an Reiners Tod: Trump irritiert mit Kommentar
Schweizer Jodeln als Kulturerbe – Unesco entscheidet über Aufnahme