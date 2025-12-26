Die SVP veröffentlichte ein Bild der kritisierten Schmiererei. SVP/ZVG

Unbekannte haben laut der SVP in der Stadt Zürich die Eingänge der Wohnhäuser von Exponenten der Partei mit Parolen beschmiert. Die Betroffenen haben den Angaben zufolge Strafanzeige eingereicht.

Keystone-SDA SDA

Unbekannte haben laut der SVP in der Stadt Zürich die Eingänge der Wohnhäuser von Exponenten der Partei mit Parolen beschmiert. Die Betroffenen haben den Angaben zufolge Strafanzeige eingereicht.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mindestens einen derartigen Fall. Zu den Einzelheiten könne man derzeit noch keine Angaben machen.

Die SVP-Kantonal- und Stadtpartei hatten die Vandalenakte zuvor in einem gemeinsamen Communiqué öffentlich gemacht. Bis jetzt seien ihr Farbanschläge bei Kantonsrat Lorenz Habicher und beim Präsidenten der SVP Kreis 3, Stefan Deul, bekannt. Verübt worden seien sie am ersten Weihnachtstag.

Die SVP mutmasste in der Mitteilung die Vermutung, dass Linksradikale hinter den Taten steckten. Belege dafür gab sie keine an. Die Partei äusserte weiter die Vermutung, dass Amtsträger und Mitglieder der SVP durch solche Schmierereien eingeschüchtert werden sollten. Man fordere ein hartes Durchgreifen der Polizei, und dass die Stadtregierung die Taten verurteile.