  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Protest-Song gegen Initiative Internet-Riese sperrt SRG-Song kurz vor Abstimmung

Sven Ziegler

23.2.2026

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer.

04.02.2026

Ein Protestlied gegen die Halbierungsinitiative ist nur einen Tag nach Veröffentlichung von Youtube entfernt worden. Das «Service Public Kollektiv» spricht von einer Sperrung wegen auffälliger Klickzahlen – auf Facebook bleibt das Video abrufbar.

,

Sven Ziegler, Petar Marjanović

23.02.2026, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Youtube hat ein Protestvideo gegen die Halbierungsinitiative kurz nach Veröffentlichung gelöscht.
  • Das «Service Public Kollektiv» vermutet, dass zu schnelle und viele Klicks zur Sperrung geführt haben könnten.
  • Der Clip ist weiterhin auf Facebook sowie auf einem alternativen Youtube-Kanal abrufbar.
Mehr anzeigen

Mit dem Song «Gratis git’s nur Propaganda» wollten über 100 Schweizer Kulturschaffende ein Zeichen gegen die sogenannte Halbierungsinitiative setzen. Doch nur einen Tag nach dem Upload war das Video auf Youtube nicht mehr verfügbar. Darüber berichten unter anderem der «Tages-Anzeiger» sowie das Branchenmagazin Persönlich

Hinter dem Projekt steht das «Service Public Kollektiv», ein Zusammenschluss von Kreativen aus Musik, Theater und Film. Zu den Beteiligten zählen laut Berichten unter anderem Sina, Heidi Happy, Gina Été, Stahlberger, Trummer und Evelinn Trouble sowie ein Schauspielerinnenchor mit Barbara Terpoorten und Mona Petri. Den Text schrieb der Musiker Boni Koller, für Komposition und Recording waren Michael Sauter und Janos Mijnssen verantwortlich. Die Projektleitung übernahm die Journalistin Esther Banz.

Duell um «Halbierungsinitiative». «Es droht die Zerschlagung der SRG» – «SRG-Lobby ärgert mich»

Duell um «Halbierungsinitiative»«Es droht die Zerschlagung der SRG» – «SRG-Lobby ärgert mich»

Das Video wurde am Freitag auf Youtube aufgeschaltet. Bereits am Samstag war der Clip nicht mehr abrufbar. Auch eingebettete Versionen blieben schwarz, wie persoenlich.com schreibt.

«Zu schnell zu viele Klicks»

Das Kollektiv teilte am Samstagmorgen auf Facebook mit, der Youtube-Kanal sei vom Mutterkonzern Google gesperrt worden. Als möglicher Grund wurde genannt, es habe «zu schnell zu viele Klicks» gegeben, was offenbar den Verdacht auf Bot-Zugriffe ausgelöst habe.

Esther Banz erklärte gegenüber dem «Tages-Anzeiger», man wisse «nicht gesichert, warum Youtube unseren Kanal sperrte.» Es sei möglich, dass eine Sicherheitseinstellung der Plattform gegriffen habe. Der Clip sei am Samstag um 11.30 Uhr hochgeladen worden und habe «wenige Stunden später» bereits über 2500 Zugriffe verzeichnet. Für ein neues Konto könne das als auffällig gewertet worden sein.

Clip weiterhin online

Inzwischen ist das Video auf dem Youtube-Kanal des Nein-Komitees erneut veröffentlicht worden. Zudem bleibt es auf Facebook sowie auf der Website des Kollektivs abrufbar.

Was steht auf dem Spiel?. Das musst du jetzt zur SRG-Initiative wissen

Was steht auf dem Spiel?Das musst du jetzt zur SRG-Initiative wissen

Die Halbierungsinitiative verlangt eine deutliche Senkung der Radio- und Fernsehabgabe, was faktisch eine Halbierung des Budgets der SRG zur Folge hätte. Befürworter argumentieren, die SRG sei zu gross geworden und konkurriere private Medien. Gegner warnen, Information, regionale Verankerung und die viersprachige Berichterstattung würden geschwächt.

Über die Vorlage wird am 8. März abgestimmt.

Mehr aus der Schweiz

Schlechte Nachrichten für Familien. Engadiner Skilift stellt Saison-Betrieb trotz viel Schnee ein

Schlechte Nachrichten für FamilienEngadiner Skilift stellt Saison-Betrieb trotz viel Schnee ein

Rettung kommt zu spät. Drama im Luganersee – Taucher stirbt nach Notfall

Rettung kommt zu spätDrama im Luganersee – Taucher stirbt nach Notfall

«Grösste Vorsicht und Zurückhaltung». Polizei warnt vor akuter Lawinengefahr im Alpstein

«Grösste Vorsicht und Zurückhaltung»Polizei warnt vor akuter Lawinengefahr im Alpstein

Meistgelesen

Engadiner Skilift stellt Saison-Betrieb trotz viel Schnee ein
«Es droht die Zerschlagung der SRG» – «SRG-Lobby ärgert mich»
Mächtigster mexikanischer Drogenboss getötet – Gewalt-Eskalation im Land
Dieser tote Drogen-Boss stürzt Mexiko ins Chaos
Nach Andrews Verhaftung führt auch eine Spur nach Zürich