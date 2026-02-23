Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer. 04.02.2026

Ein Protestlied gegen die Halbierungsinitiative ist nur einen Tag nach Veröffentlichung von Youtube entfernt worden. Das «Service Public Kollektiv» spricht von einer Sperrung wegen auffälliger Klickzahlen – auf Facebook bleibt das Video abrufbar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Youtube hat ein Protestvideo gegen die Halbierungsinitiative kurz nach Veröffentlichung gelöscht.

Das «Service Public Kollektiv» vermutet, dass zu schnelle und viele Klicks zur Sperrung geführt haben könnten.

Der Clip ist weiterhin auf Facebook sowie auf einem alternativen Youtube-Kanal abrufbar. Mehr anzeigen

Mit dem Song «Gratis git’s nur Propaganda» wollten über 100 Schweizer Kulturschaffende ein Zeichen gegen die sogenannte Halbierungsinitiative setzen. Doch nur einen Tag nach dem Upload war das Video auf Youtube nicht mehr verfügbar. Darüber berichten unter anderem der «Tages-Anzeiger» sowie das Branchenmagazin Persönlich.

Hinter dem Projekt steht das «Service Public Kollektiv», ein Zusammenschluss von Kreativen aus Musik, Theater und Film. Zu den Beteiligten zählen laut Berichten unter anderem Sina, Heidi Happy, Gina Été, Stahlberger, Trummer und Evelinn Trouble sowie ein Schauspielerinnenchor mit Barbara Terpoorten und Mona Petri. Den Text schrieb der Musiker Boni Koller, für Komposition und Recording waren Michael Sauter und Janos Mijnssen verantwortlich. Die Projektleitung übernahm die Journalistin Esther Banz.

Das Video wurde am Freitag auf Youtube aufgeschaltet. Bereits am Samstag war der Clip nicht mehr abrufbar. Auch eingebettete Versionen blieben schwarz, wie persoenlich.com schreibt.

«Zu schnell zu viele Klicks»

Das Kollektiv teilte am Samstagmorgen auf Facebook mit, der Youtube-Kanal sei vom Mutterkonzern Google gesperrt worden. Als möglicher Grund wurde genannt, es habe «zu schnell zu viele Klicks» gegeben, was offenbar den Verdacht auf Bot-Zugriffe ausgelöst habe.

Esther Banz erklärte gegenüber dem «Tages-Anzeiger», man wisse «nicht gesichert, warum Youtube unseren Kanal sperrte.» Es sei möglich, dass eine Sicherheitseinstellung der Plattform gegriffen habe. Der Clip sei am Samstag um 11.30 Uhr hochgeladen worden und habe «wenige Stunden später» bereits über 2500 Zugriffe verzeichnet. Für ein neues Konto könne das als auffällig gewertet worden sein.

Clip weiterhin online

Inzwischen ist das Video auf dem Youtube-Kanal des Nein-Komitees erneut veröffentlicht worden. Zudem bleibt es auf Facebook sowie auf der Website des Kollektivs abrufbar.

Die Halbierungsinitiative verlangt eine deutliche Senkung der Radio- und Fernsehabgabe, was faktisch eine Halbierung des Budgets der SRG zur Folge hätte. Befürworter argumentieren, die SRG sei zu gross geworden und konkurriere private Medien. Gegner warnen, Information, regionale Verankerung und die viersprachige Berichterstattung würden geschwächt.

Über die Vorlage wird am 8. März abgestimmt.