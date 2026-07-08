Drei Männer stehen im Verdacht, in ein Waffengeschäft in Pfungen ZH eingebrochen zu sein. Nach einer halsbrecherischen Flucht stoppte die Polizei ihr Fahrzeug in Flaach.

Darum geht’s Nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Pfungen hat die Zürcher Kantonspolizei drei mutmassliche Täter festgenommen.

Die Verdächtigen lieferten sich mit ihrem Fahrzeug eine riskante Flucht und gefährdeten dabei zahlreiche Verkehrsteilnehmende.

In Flaach stoppte die Polizei das Auto und stellte im Kofferraum mehrere gestohlene Waffen sicher. Zusammenfassung erstellt mit

Gegen 5.15 Uhr ging am Mittwoch bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass in ein Waffengeschäft in Pfungen eingebrochen werde.

Nachdem die Täter vom Waffengeschäft weggefahren waren, fiel das Auto mit französischen Kontrollschildern einer aufgebotenen Polizeipatrouille auf. «Die Täter versuchten sich der Polizeikontrolle zu entziehen und flüchteten halsbrecherisch», heisst es in der Mitteilung der Kapo.

Auf der Fluchtfahrt über Buch am Irchel und Berg am Irchel gefährdeten sie demnach diverse Verkehrsteilnehmende sowie Passanten. «Sie missachteten sämtliche Verkehrsregeln, indem sie mit massiv übersetzter Geschwindigkeit unterwegs waren und auch über Feldwege, Felder und Privatgrundstücke fuhren», heisst es weiter. In Flaach konnten die Flüchtigen von mehreren Polizeipatrouillen gestoppt werden.

Die Beamten verhafteten die drei Insassen des Fahrzeugs und stellten im Kofferraum diverse gestohlene Waffen sicher. Es handelt sich um zwei Franzosen im Alter von 19 und 24 Jahren sowie einen 21-jährigen Mann aus Guadeloupe. Sie werden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt.