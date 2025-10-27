  1. Privatkunden
Ungebetene Gäste Halten dich lästige Mücken noch immer vom Schlafen ab? Das ist der Grund

27.10.2025

Die Gemeine Hausmücke (Culex pipiens) ist eine in der Schweiz weit verbreitete, heimische Art.
Die Gemeine Hausmücke (Culex pipiens) ist eine in der Schweiz weit verbreitete, heimische Art.
Bild: Imago

In der Schweiz schwirren noch immer Mücken durch die Nächte. Eine Folge des Klimawandels, die auch neue, gefährliche Arten begünstigt – wie die Asiatische Tigermücke.

27.10.2025, 04:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Trotz unterdurchschnittlicher Temperaturen bleiben Mücken in der Schweiz Ende Oktober aktiv, da milde Nächte weiterhin ihre Entwicklung ermöglichen.
  • Einige heimische Stechmücken-Weibchen überleben den Winter in Kältestarre.
  • Insektenfresser freuen sich über die längere Aktivität ihrer Beute.
Mehr anzeigen

Die neue Jahreszeit in der Schweiz ist eingeläutet: Mit «Benjamin» ist diese Woche der erste Herbststurm übers Land gefegt. Trotzdem dürfte der eine oder andere Schlafsuchende auch Ende Oktober noch von einem lästigen Surren wachgehalten werden: Mücken sind noch immer aktiv.

Wenn die Temperaturen in der Nacht zurückgehen und es zu ersten Frösten kommt, sterben die meisten Mücken – normalerweise passiert das im Oktober. Die Durchschnittstemperatur über das ganze Land gesehen lag zur Monatsmitte gemäss dem Wetterdienst «MeteoNews» 0,8 Grad unter der langfristigen Klimanorm.

Trotzdem scheinen die Mücken den Bedingungen zu trotzen. «Es gibt viele verschiedene Stechmückenarten mit den unterschiedlichsten Überwinterungsstrategien», schreibt die Naturschutzorganisation Pro Natura auf Anfrage von blue News. Bei den meisten Arten überleben nur die schon gelegten Eier den Winter.

«Weibchen können Winter in Kältestarre überleben»

«Bei den Stechmücken, die uns im Haus den Schlaf rauben, können die Weibchen den Winter in einer Kältestarre überleben», so Pro Natura. Dafür suchen sie einen frostfreien, aber kühlen und feuchten Ort auf, sobald die Temperaturen sinken. «Solange die Temperaturen aber noch hoch genug sind, suchen sie den Überwinterungsort noch nicht auf.»

Derzeit schwanken die Temperaturen in der Nacht im Flachland noch immer zwischen 4 und 8 Grad. «Es ist auch gut möglich, dass sich bei den warmen Nachttemperaturen immer noch Mückenlarven zu ausgewachsenen Mücken entwickeln können», heisst es von Pro Natura.

Schwirren Mücken und andere Insekten länger umher, freut das gemäss der Naturschutzorganisation andere Tiere: «Wenn Insekten aktiv sind, können auch Arten, die Insekten fressen, länger aktiv sein – zum Beispiel Vögel oder Igel.»

Problemfall Tigermücke

Auch wenn der Oktober in diesem Jahr bis anhin eher kühl ausfiel, steigt die mittlere Temperatur in der Schweiz seit der vorindustriellen Zeit als direkte Folge der globalen Erwärmung kontinuierlich an.

Das bringt auch in der Tierwelt Probleme mit sich: «Wärmere Wintertemperaturen und weniger Frostnächte können Insekten aus wärmeren Gebieten das Überleben in unserer Gegend ermöglichen. Das ist beispielsweise bei der Tigermücke der Fall», schreibt Pro Natura.

Die Asiatische Tigermücke breitet sich in der Schweiz immer weiter aus. Mit ihr kommt das Risiko für Krankheiten ins Land, die man bislang vor allem aus den Tropen kannte, etwa Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren. So dürfte trotz lästigem Surren froh sein, wer in seinem Schlafzimmer nur eine heimische Stechmücke vorfindet.

