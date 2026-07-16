Während viele Passagiere schlafen, sollen Diebe auf der Strecke zwischen Zürich und Hongkong gezielt Handgepäck durchsucht haben. Swiss bestätigt einzelne Vorfälle und sensibilisiert sowohl das Kabinenpersonal als auch die Reisenden.

Während Passagiere schlafen Handgepäck wird geplündert – Swiss warnt vor Dieben auf dieser Strecke

Darum geht’s Auf Flügen zwischen Zürich und Hongkong kam es wiederholt zu Diebstählen aus dem Handgepäck. Die Täter sollen vor allem nachts zugeschlagen haben.

Swiss reagiert mit Warnhinweisen an Passagiere und sensibilisiert das Kabinenpersonal für verdächtige Beobachtungen.

Die Airline spricht von seltenen Einzelfällen. Im übrigen Streckennetz der Lufthansa Group wird keine Zunahme solcher Diebstähle beobachtet. Zusammenfassung erstellt mit

Wer zwischen Zürich und Hongkong fliegt, sollte seine Wertsachen gut im Blick behalten. Auf der Strecke kam es in den vergangenen Monaten wiederholt zu Diebstählen aus dem Handgepäck. Dies berichtet das Aviatik-Portal «aero telegraph». Die Täter sollen vor allem nachts zugeschlagen haben, wenn das Licht in der Kabine ausgeschaltet war und viele Passagiere schliefen.

Swiss bestätigt einzelne Vorfälle. Gemessen am gesamten Flugaufkommen seien diese zwar «sehr selten», sagte ein Sprecher der Airline. Genaue Zahlen nennt Swiss nicht. Dennoch reagiert die Fluggesellschaft: In einer internen Mitteilung weist sie das Kabinenpersonal auf die zuletzt vermehrt gemeldeten Diebstähle hin. Die Besatzungen sollen ihr eigenes Gepäck und ihre Wertsachen möglichst in abschliessbaren Stauräumen aufbewahren.

Crew wird sensibilisiert

Zudem werden die Crews auf der Hongkong-Strecke besonders sensibilisiert, verdächtige Beobachtungen zu melden. «Bei gemeldeten Fällen informieren wir die Behörden am Zielort, damit dies bei der Ankunft geprüft und gegebenenfalls Verdächtige festgehalten werden können», sagt der Swiss-Sprecher.

Auch die Passagiere werden inzwischen gewarnt. Auf Flügen zwischen Zürich und Hongkong macht Swiss standardmässig Kabinenansagen. Darin werden die Reisenden aufgefordert, Wertsachen bei sich zu tragen und nicht in den Gepäckfächern zu verstauen.

Ein Problem im gesamten Streckennetz der Lufthansa Group sieht der Konzern derzeit nicht. Ein Sprecher erklärte, man beobachte keine Zunahme solcher Fälle.