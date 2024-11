Die 5 wichtigsten Fakten aus der Wahlnacht

Zunächst keine Überraschungen bei US-Wahl STORY: Bei der US-Präsidentschaftswahl zeichnen sich zunächst keine Überraschungen ab. Sowohl die demokratische Kandidatin Kamala Harris als auch ihr republikanischer Rivale Donald Trump fuhren nach Schliessung zahlreicher Wahllokale entlang der Ostküste und im Mittleren Westen die erwarteten Teilerfolge ein. Aus einer ganzen Reihe von Bundesstaaten lagen in der Nacht zu Mittwoch jedoch noch keine verlässlichen Ergebnisse vor. Dazu zählten auch die voraussichtlich wahlentscheidenden sieben Swing States, die besonders umkämpft sind, weil dort mal die Demokraten, dann wieder die Republikaner die Nase vorn haben. Treffen die Umfragen der vergangenen Wochen zu, so dürfte es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauslaufen, bei dem es auf jede Stimme ankommt. Da insbesondere die Auszählung der Briefwahlstimmen in einigen Gegenden dauern könnte, ist nicht ausgeschlossen, dass wie schon 2020 erst in einigen Tagen das Endergebnis vorliegt. 06.11.2024

Die USA haben gewählt. Donald Trump führt, Kamala Harris braucht ein kleines Wunder. Alle Entwicklungen im Überblick.

H. Laube, S. Ziegler Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA haben gewählt.

Donald Trump führt, Kamala Harris braucht ein kleines Wunder.

Alle Entwicklungen der Nacht im Überblick. Mehr anzeigen

Millionen Wähler haben ihre Stimme abgegeben. Nun treffen die ersten Wahlresultate ein. blue News liefert dir die Übersicht über die Geschehnisse der Nacht.

Dieser Artikel wird immer wieder aktualisiert. Diese Version stammt von 6 Uhr.

Bisher keine Überraschungen – aber Trump hat die Nase vorn

Sowohl Ex-Präsident Donald Trump als auch Vizepräsidentin Kamala Harris wurden jeweils in mehreren Bundesstaaten zum Sieger erklärt. Bisher gab es keine Überraschungen.

Trump liegt aktuell deutlich in Führung, das war allerdings zu erwarten. Zu den Staaten für Trump gehören unter anderem Florida, Texas und South Carolina. Harris hat die erwartbaren demokratischen Hochburgen wie Kalifornien und New York gewonnen.

Ein Kandidat muss die Mehrheit der 538 Wahlmännerstimmen – also 270 – gewinnen, um die Wahl für sich zu entscheiden.

In allen sieben entscheidenden Swing States sind die Wahllokale mittlerweile geschlossen, der Ausgang ist allerdings zumeist noch offen – ausser in North Carolina. Hier haben die Wahlprognostiker sich bereits festgelegt, Donald Trump wird die 16 Elektoren mitnehmen. Auch in anderen Swing States liegt Trump vorne. Damit dünnt sich der Weg für Harris nun aus, sie braucht ein kleines Wunder, um noch Präsidentin werden zu können.

Liefert Georgia die Vorentscheidung?

Bei der Auszählung der Stimmen ist Trump im wichtigen Teilstaat Georgia in Führung gegangen. Gewinnt er auch diesen Bundesstaat, würde der Pfad für Kamala Harris extrem schmal bis praktisch unmöglich werden. Denn auch in Pennsylvania, Michigan und Wisconsin liegt Trump in Front. Das würde für die notwendigen 270 Stimmen reichen.

In Georgia mit jeweils 16 Stimmen von Wahlleuten wurde eine recht zügige Auszählung der Stimmen erwartet. Sollte Trump Georgia und North Carolina für sich entscheiden, müsste Harris zwingend Pennsylvania gewinnen, um Präsidentin zu werden. Doch auch in Pennsylvania liegt Trump derzeit in Führung.

Demokraten verlieren wohl Mehrheit im Senat

Den Demokraten droht der Verlust der Mehrheit im US-Senat. Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa

Neben dem Präsidenten wird bei den Wahlen über die Mehrheiten im US-Kongress entschieden. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 34 der 100 Senatssitze stehen zur Wahl.

Bereits verlor der parteilose, demokratisch stimmende Senator Joe Manchin seinen Sitz an den Republikaner Jim Justice. Zudem hat der republikanische Kandidat Bernie Moreno einen der Senatssitze für den Bundesstaat Ohio gewonnen. Er besiegte den demokratischen Amtsinhaber Sherrod Brown, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und ersten Stimmauszählungen meldet.

Der Verlust des Sitzes von Brown ist für die Demokraten ein herber Rückschlag, da sie ihre knappe Mehrheit von 51 Sitzen im Senat verteidigen müssen, die auch auf der Unterstützung von unabhängigen Politikern fusst. Die Republikaner, die derzeit 49 Sitze halten, benötigen abhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl nur ein oder zwei zusätzliche Mandate, um die Kontrolle im Senat zu übernehmen.

Erste offene trans Person in US-Senat gewählt

Sarah McBride ist die erste offene Transgender-Person, die in den US-Senat einzieht. KEYSTONE

Mit Sarah McBride zieht erstmals eine offene trans Person in den US-Senat ein. Die 34-jährige Demokratin, die aktuell Mitglied des Senats des Staats Delaware ist, setzte sich am Dienstag (Ortszeit) mühelos gegen den Republikaner John Whalen durch.

Als LGBTQ-Aktivistin hat sie sich bereits einen Namen gemacht und Wahlkampfspenden aus dem ganzen Land in Höhe von mehr als drei Millionen Dollar gesammelt. Für Furore sorgte McBride im Jahr 2016 auch mit ihrem Auftritt beim Parteitag der Demokraten. Sie war der erste offen lebende trans Mensch, der bei einem Parteitag einer der Grossparteien eine Rede hielt.

Gab es Zwischenfälle?

Ausschreitungen oder ähnliches gab es bislang nicht. In einigen Bundesstaaten, darunter vor allem Pennsylvania und Georgia, gab es nach Angaben der US-Bundespolizei FBI Bombendrohungen gegen Wahllokale. Viele dieser Drohungen schienen «von russischen E-Mail-Domänen zu stammen», erklärte FBI-Sprecherin Savannah Syms.

Bisher habe sich aber keine dieser Drohungen als glaubwürdig erwiesen, fügte sie hinzu. Die Öffentlichkeit solle «wachsam bleiben». Nach Angaben der Polizei in Georgia waren mehr als 30 Wahllokale betroffen, teils wurden sie kurzzeitig geschlossen, um sicherzustellen, dass dort kein Sprengstoff deponiert wurde.

Mehr zur US-Wahl