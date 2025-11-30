  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Hirnloses Begehren» Harsche Kritik an Juso in der Schweizer Presse

SDA

30.11.2025 - 18:09

Die Jungsozialisten hatten die Erbschaftssteuer vorgeschlagen.
Die Jungsozialisten hatten die Erbschaftssteuer vorgeschlagen.
Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

Es sei ein «hirnloses Begehren» gewesen, hiess es zur gescheiterten Erbschaftsinitiative der Juso bei der «NZZ». «Zu wenig durchdacht», schrieb auch «Watson» dazu. Der Grundtenor in der Deutschschweizer Presse ist sehr kritisch. Sanftere Worte finden die Autoren für die gescheiterte Service-citoyen-Initiative.

Keystone-SDA

30.11.2025, 18:09

30.11.2025, 18:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Erbschaftssteuer-Initiative und die Service-citoyen-Initiative wurden vom Stimmvolk mit grosser Mehrheit abgelehnt.
  • In der Deutschschweizer Presse finden die Autoren in ihren Kommentaren vor allem für die gescheiterten Jungsozialisten harsche Worte.
  • Für weniger Furore sorgte das noch deutlichere Nein zur Service-citoyen-Initiative.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Stimmbevölkerung entschied am Sonntag deutlich: 78,3 Prozent der Stimmenden lehnten die Erbschaftssteuer und damit die Juso-Initiative ab. Gar 84,2 Prozent waren gegen den Bürgerdienst für alle – die Service-citoyen-Initiative. In der Deutschschweizer Presse finden die Autoren in ihren Kommentaren vor allem für die gescheiterten Jungsozialisten harsche Worte.

Von Blamage, peinlich und hirnlos sprach die «NZZ». Die Stimmbevölkerung habe dem «Radau einen deutliche Dämpfer verpasst». Auch die Mutterpartei SP kam schlecht weg, weil sie das Anliegen der Juso unterstützte. «Das zeigt, wie weit die Jusoifizierung der Partei mittlerweile fortgeschritten ist», hiess es dazu. Ähnlich sieht es der «Blick». Die SP habe sich von ihrer Jugendabteilung treiben lassen, obwohl sie gewusst habe, dass die Initiative überzogen, schädlich und chancenlos sei.

Claude Longchamp ordnet Juso-Schlappe ein. «Das ist heftig und muss den Linken zu denken geben»

Claude Longchamp ordnet Juso-Schlappe ein«Das ist heftig und muss den Linken zu denken geben»

«Die Jusos sind an sich selbst gescheitert», schrieb etwa «Watson» in einem Kommentar. Die Einführung einer nationale Erbschaftssteuer zugunsten des Klimaschutzes sei oberflächlich zwar einleuchtend gewesen, aber dennoch zu wenig durchdacht.

Keller-Sutter: «Absage an ein riskantes steuerpolitisches Experiment»

Keller-Sutter: «Absage an ein riskantes steuerpolitisches Experiment»

Eine Bundeserbschaftssteuer hätte das Gleichgewicht des aktuellen Steuersystems gestört, erklärte Finanzministerin Karin Keller-Sutter am Sonntag vor den Medien, nachdem die Volksinitiative «Für eine Zukunft» der Jungsozialisten abgelehnt worden war. Diese Ablehnung sei jedoch kein Nein zur Schweizer Klimapolitik.

30.11.2025

Auch der «Tages-Anzeiger» findet klare Worte. «Zum Glück» sei die Initiative gescheitert. Es hätte bei einem Ja ein volkswirtschaftlicher Schaden gedroht. Zwar sei das Thema an sich wichtig, aber die Juso sei es falsch angegangen. Eine durchdachte Erbschaftssteuer – etwa ohne Koppelung an die Klimaziele – hätte durchaus Vorteile für alle schaffen können. Doch diese Chance sei nun vertan.

Ein bisschen Lob für Service citoyen

Für weniger Furore sorgte das noch deutlichere Nein zur Service-citoyen-Initiative. Trotz der Niederlage könnten sich die Initierenden zugutehalten, dass sie mit der Vorlage eine Debatte über das heutige Dienstmodell lanciert hätten, schrieb etwa der «Tages-Anzeiger». Grund für das Scheitern sei vor allem der fehlende Bedarf an 70'000 Dienstleistenden pro Jahr.

Der Bürgerdienst hätte mehr Probleme geschaffen als gelöst, schrieb die «NZZ». Mehr Gemeinschaftssinn sei zwar ein hehres Ziel, doch Zwang das falsche Mittel dazu. Letztlich hätte der Dienst die Kosten für die Erwerbsersatzordnung verdoppelt. Die Idee habe viele überzeugt, hiess es bei «SRF». Doch am Ende habe ein Preisschild dran gehängt.

Aber auch hier etwas Lob: Dank der Initiative sei in den vergangenen Wochen intensiv über gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert worden, schrieb die «NZZ».

Bundesrat Pfister: «Das Nein ist keine Absage an das Engagement der Bevölkerung»

Bundesrat Pfister: «Das Nein ist keine Absage an das Engagement der Bevölkerung»

«Die Schweizer Bevölkerung sagt Ja zum freiwilligen Engagement bei der Feuerwehr, in Vereinen oder in der Milizpolitik», erklärte Verteidigungsminister Martin Pfister am Sonntag vor den Medien.

30.11.2025

Mehr zum Thema

Abstimmungssonntag im Ticker. Diese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer

Abstimmungssonntag im TickerDiese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer

Alle Resultate in der Übersicht. So hat deine Gemeinde abgestimmt

Alle Resultate in der ÜbersichtSo hat deine Gemeinde abgestimmt

Kantonale Abstimmungen im Ticker. Knall im Zürcher Oberland –  Gemeinde lehnt Spital-Finanzierung ab +++ Abfuhr für SP und Grüne bei Tempo 30

Kantonale Abstimmungen im TickerKnall im Zürcher Oberland –  Gemeinde lehnt Spital-Finanzierung ab +++ Abfuhr für SP und Grüne bei Tempo 30

Meistgelesen

Diese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer
Shiffrin führt vor Holdener – Rast lauert auf Rang 6, Christen überrascht
Wer in dieses Land reist, zahlt mehr als in der Schweiz
Shaqiri verschiesst Penalty – Zigi hext St.Gallen zum Punktgewinn
So hat deine Gemeinde abgestimmt