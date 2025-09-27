Vater rastete bei Juniorenspiel aus – Schiri-Attacke wird teuer

Ein Spielervater des FC Villmergen hat den Schiedsrichter geschlagen. Bild: Screenshot/Tele M1

Ein Spielervater schlägt bei einem C-Juniorenspiel dem Schiedsrichter ins Gesicht. Jetzt wurde der Mann nach einem Strafbefehl durch die Staatsanwaltschaft Aargau verurteilt.

Carsten Dörges Carsten Dörges

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Spielervater hat einen Schiedsrichter nach einem Juniorenspiel mit der Hand ins Gesicht geschlagen.

Der Referee zog sich eine Platzwunde am Kinn zu.

Nach einem Strafbefehl durch die Staatsanwaltschaft Aargau wurde der Angreifer jetzt zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Mehr anzeigen

Eigentlich war es ein ganz normales Fussballspiel zwischen den C-Junioren des SC Schöftland und des FC Villmergen. Spannend bis zum Schluss: Erst in der Nachspielzeit entschied Schöftland die Partie mit zwei späten Toren zum 4:2.

Diese beiden Treffer führten jedoch zu einem kompletten Ausraster eines Spielervaters des FC Villmergen.

Nach einer kurzen Diskussion schlug der Mann den 35-jährigen Schiri mit der flachen Hand ins Gesicht, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Dabei erlitt der Unparteiische eine Platzwunde am Kinn.

Landesweites Stadionverbot für den Vater

Für den Vater hat dieser Angriff jetzt ein teures Nachspiel: Die Staatsanwaltschaft erliess für den 51-jährigen Kosovaren einen Strafbefehl wegen einfacher Körperverletzung. Die Konsequenz: Für den Vater gibt es eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 70 Franken und einer Busse von 1400 Franken. Dazu kommt noch eine Strafbefehlsgebühr von 1000 Franken.

Auch live beim Fussball ist für ihn vorerst Schluss: Der Aargauische Fussballverband verhängte ein landesweites Stadionverbot für drei Jahre.

Weitere finanzielle Konsequenzen drohen durch den FC Villmergen, denn der Club wurde vom Verband zu einer Disziplinarstrafe von 3500 Franken verurteilt – und dieses Geld will sich der Verein wohl vom prügelnden Vater bezahlen lassen.