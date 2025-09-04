  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

VBS-Beschaffung in Schieflage Bundesrat Pfister stutzt kriselndes Drohnenprojekt zurück

SDA

4.9.2025 - 11:00

Das in Israel bestellte Drohnen-Aufklärungssystem ADS-15 für die Schweizer Armee verspätet sich um Jahre und ist in Schieflage. Nun hat das Bundesrat Martin Pfister entschieden, das Projekt zu redimensionieren.

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:00

04.09.2025, 12:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Armee verzichtet beim Drohnenprojekt auf drei ursprünglich zugesicherte Funktionen, darunter ein automatisches Ausweichsystem und Enteisung.
  • Trotz dieser Einschränkungen sollen zentrale Aufklärungsfähigkeiten erhalten bleiben.
  • Bis zu vier der sechs Drohnen könnten die Zulassungsanforderungen nicht erfüllen.
Mehr anzeigen

Verteidigungsminister Pfister zieht die Notbremse nicht: Die Drohnenbeschaffung wird zwar fortgesetzt, jedoch mit erheblich reduziertem Funktionsumfang. Das VBS spricht von Kompromissen – und bleibt auf Risiken sitzen.

Die Drohnen konnten bisher die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllen. Verteidigungsminister Martin Pfister hatte nach seinem Amtsantritt deshalb angekündigt, prüfen zu wollen, ob auf die Beschaffung oder auf Teile davon verzichtet werden soll.

Das Verteidigungsdepartement (VBS), das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) sowie die Armee haben sich nun entschieden, einen Mittelweg zu gehen. Das heisst: Auf einen Projektabbruch wird verzichtet. Die sechs Drohnen sollen aber kein automatisches Ausweichsystem, kein System für GPS-unabhängige Starts und Landungen sowie kein System für die Enteisung enthalten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Eine Drohne des Aufklärungsdrohnensystems 15 (ADS-15). Das Projekt wird nach jahrelangen Verzögerungen redimensioniert. Das hat das Verteidigungsdepartement beschlossen. (Archivbild)
Eine Drohne des Aufklärungsdrohnensystems 15 (ADS-15). Das Projekt wird nach jahrelangen Verzögerungen redimensioniert. Das hat das Verteidigungsdepartement beschlossen. (Archivbild)
Keystone

Diese drei Funktionalitäten waren von der israelischen Herstellerfirma Elbit und von der Ruag ursprünglich zugesichert worden. Sie liessen sich aber kaum mehr umsetzen, so das VBS.

Weitere Risiken bestehen

Der Entscheid bedeutet laut dem VBS zwar Einschränkungen bei der Verfügbarkeit, so sind etwa bei Eisbildung und bei Bodennebel keine Flüge möglich. Auch müssten die Drohnen im unkontrollierten Luftraum bei Tag von einem Begleitflugzeug eskortiert werden. Trotz der Einschränkungen beim Einsatz blieben aber zentrale Fähigkeiten wie die Aufklärung mit langer Verweildauer in der Luft sichergestellt.

Doch das Projekt ist auch in reduzierter Form nicht in trockenen Tüchern. Es bestünden weiterhin technische Risiken in der Software und der Steuerung, schrieb das VBS. «Es ist nicht auszuschliessen, dass die Lieferantin weitere Meilensteine nicht erreicht.» Elbit habe jedoch als Kompensation für den Verzicht auf die drei Funktionalitäten in Aussicht gestellt, die Fixkosten des Servicevertrags für bis zu acht Jahre zu übernehmen.

Absehbar ist laut dem VBS, dass maximal vier der sechs Drohnen die für die Zulassung erforderlichen Nachweise nicht erbringen können und dauerhaft gewissen Auflagen unterliegen werden. Elbit habe in Aussicht gestellt, eine Drohne auszutauschen. Damit bestünde die Chance, über mindestens drei Drohnen zu verfügen, die ohne Auflagen betrieben werden können.

Meistgelesen

Quo vadis, Amerika?
«Sturmböen wahrscheinlich»: Hier warnt der Bund heute vor heftigen Gewittern
Neue Besitzer verbieten Alkohol und Schweinefleisch – Anwohner genervt
Ehe-Aus bei Christian Ulmen und Collien Fernandes – Doppelname schon gestrichen
«Fuhr nur noch mit Angst» – Anwohner warnten schon länger vor Standseilbahn

Videos aus dem Ressort

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Ein kurzes Offline-Intermezzo – und das Netz rastet wegen Trump aus. Blogs, Bots und Meme stürzen sich auf die Spekulation. Unser Video zeigt, warum Donald Trump in Sachen «Todesmeldung» ein Sonderfall bleibt.

03.09.2025

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Tokio simuliert einen Ausbruch des berühmten Vulkans Fuji in einem von künstlicher Intelligenz erstellten Video. Die Bevölkerung soll so vor den möglichen Folgen gewarnt werden.

02.09.2025

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Ein Riesen-Oktopus umarmt eine Taucherkamera – und das Netz ist begeistert. Doch hinter der scheinbaren Kuschelei steckt mehr, als man denkt. Im blue News-Video erfährst du, warum der Krake so anhänglich ist.

01.09.2025

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

«Trump is dead» – Warum das Netz ausflippt, wenn Trump mal nichts postet

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Düsteres Szenario: KI-Video zeigt Tokio nach Vulkanausbruch

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viral – Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Friends»-Star. «Ketamin-Königin» bekennt sich nach Tod von Matthew Perry schuldig

«Friends»-Star«Ketamin-Königin» bekennt sich nach Tod von Matthew Perry schuldig

Kuriose TV-Panne. Offenes Mikrofon enthüllt geheimen Traum von Xi und Putin

Kuriose TV-PanneOffenes Mikrofon enthüllt geheimen Traum von Xi und Putin

Tragödie im Italien-Urlaub. Deutsches Mädchen (4) ertrinkt beim Baden in der Adria

Tragödie im Italien-UrlaubDeutsches Mädchen (4) ertrinkt beim Baden in der Adria