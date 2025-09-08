Die Schweiz stimmt am 28. September über die Einführung der E-ID ab. KEYSTONE

Am 28. September stimmt die Schweiz über die Einführung der E-ID ab. Die Vorlage sorgt für hitzige Diskussionen – Vertrauen in Staat und Technik spielt dabei eine zentrale Rolle.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Wer stimmberechtigt ist, hat in den vergangenen Tagen die Unterlagen für die Abstimmung vom 28. September erhalten. Auf eidgenössischer Ebene stehen zwei Vorlagen zur Entscheidung: die Abschaffung des Eigenmietwerts und die Einführung der E-ID.

Die Abstimmung über die elektronische Identität ist laut der jüngsten SRG-Umfrage stark polarisiert. Viele Stimmbürger*innen machen ihre Entscheidung davon abhängig, wie sehr sie Institutionen wie Bundesrat und Parlament vertrauen. Gleichzeitig zeigt die Umfrage: Fast jeder Zwanzigste weiss noch nicht, was er oder sie auf dem Stimmzettel aufschreiben soll. 38 Prozent haben zwar bereits eine Tendenz, sich aber noch nicht definitiv für ein Ja oder Nein entschieden.

blue News möchte deshalb die offenen Fragen der Leser*innen sammeln und nach Antworten suchen: Was willst du zur E-ID unbedingt wissen? Welche technischen Aspekte sind für dich noch unklar? Wo fühlst du dich unsicher?

Sende uns deine Frage bis am Mittwochabend per E-Mail oder als Text- oder Sprachnachricht via WhatsApp.