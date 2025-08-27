Die Kantonspolizei Aargau hat via Zeugenaufruf nach dem Fahrzeuglenker gesucht. Symbolbild: Keystone

Ein Richter aus dem Aargau steht im Verdacht, einen Schüler auf einem Zebrastreifen angefahren und anschliessend geflüchtet zu sein. Die Staatsanwaltschaft untersucht den Vorfall.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Frick AG wurde vor zwei Wochen ein Schüler auf einem Fussgängerstreifen von einem SUV touchiert.

Der Autofahrer sei damals kurz ausgestiegen, habe den Jugendlichen beschimpft und fuhr dann davon.

Beim Fahrzeuglenker handelt sich offenbar um einen Aargauer Richter. Mehr anzeigen

Vor zwei Wochen machte ein Vorfall in Frick AG Schlagzeilen: Ein zwölfjähriger Schüler wurde auf einem Zebrastreifen von einem SUV erfasst.

Gemäss Polizeimeldung wollte der Jugendliche den Fussgängerstreifen überqueren, als er vom Auto angefahren wurde. Der Lenker stieg daraufhin aus, beschimpfte den verletzten Jugendlichen und setzte seine Fahrt fort.

Der Schüler erlitt einen Daumenbruch sowie Schürfungen und Prellungen. Die Polizei suchte daraufhin Zeugen, die Angaben zum Lenker machen können.

Richter meldet sich bei Polizei

Nun werden neue Details bekannt: Beim gesuchten Fahrzeuglenker soll es sich um einen Aargauer SVP-Richter handeln, wie «Blick» berichtet. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt entsprechende Recherchen der Zeitung.

Der Mann hat sich demnach nach dem Zeugenaufruf bei den Behörden gemeldet. Seine Darstellung des Vorfalls weicht gemäss Bericht von der des Schülers ab. Öffentlich zu den Vorwürfen äussern wollte sich der Richter auf Anfrage von «Blick» nicht, stattdessen drohte er mit rechtlichen Schritten.

Die Staatsanwaltschaft betont, dass es noch zu früh sei, um den Vorfall abschliessend zu bewerten. Es wird geprüft, ob es tatsächlich zu einer Kollision kam und wie sich die Beteiligten verhielten.

Es gilt die Unschuldsvermutung.