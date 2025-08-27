Gemäss Polizeimeldung wollte der Jugendliche den Fussgängerstreifen überqueren, als er vom Auto angefahren wurde. Der Lenker stieg daraufhin aus, beschimpfte den verletzten Jugendlichen und setzte seine Fahrt fort.
Der Schüler erlitt einen Daumenbruch sowie Schürfungen und Prellungen. Die Polizei suchte daraufhin Zeugen, die Angaben zum Lenker machen können.
Richter meldet sich bei Polizei
Nun werden neue Details bekannt: Beim gesuchten Fahrzeuglenker soll es sich um einen Aargauer SVP-Richter handeln, wie «Blick» berichtet. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt entsprechende Recherchen der Zeitung.
Der Mann hat sich demnach nach dem Zeugenaufruf bei den Behörden gemeldet. Seine Darstellung des Vorfalls weicht gemäss Bericht von der des Schülers ab. Öffentlich zu den Vorwürfen äussern wollte sich der Richter auf Anfrage von «Blick» nicht, stattdessen drohte er mit rechtlichen Schritten.
Die Staatsanwaltschaft betont, dass es noch zu früh sei, um den Vorfall abschliessend zu bewerten. Es wird geprüft, ob es tatsächlich zu einer Kollision kam und wie sich die Beteiligten verhielten.