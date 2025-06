inerv Ja hat man und wer bezahlt den Scheiss jetzt.......Wir wir und wir.......die müssen dort oben einfach nur aufpassen was die mit unserem Geld tun.......

Sevele inerv Wer wohl, bestimmt werden wieder ein paar Prozente Steuern mehr kreiert beim Volk !

KleinMausi "Man muss kein "Verschwörungsanhänger"🤣🤣 sein, um "behaupten" zu können, dass der "Bund" die Bevölkerung in vielen Belangen schon seit Jahren "massiv" anlügt😡😡; nur wird wahrscheinlich das "Meiste" unter dem Deckel gehalten und kommt nie an die Öffentlichkeit"

schrind KleinMausi Stimmt genau 😡😡

Bluenews-Leser_26 Entweder man lügt das Volk bewusst an um zu einem Abstimmungs-JA

zu kommen oder man schliesst wichtige Verträge stümperhaft ab!

aha Bluenews-Leser_26 Und hier ists nicht msl "entweder/oder", sondern "UND"!

Rumpelstilzchen Eine schwerwiegende Frage die man - wenn man die Vergangenheit anschaut - leider mit JA beantworten muss. Es wird immer mehr Geschirr zerschlagen, das Vertrauen in die Regierung schwindet und am Schluss ist keiner verantwortlich dafür. Materieller unf finanzieller Schaden in Millionenhöhe sind das Resultat. Der fehlende Rückhalt, den jede Regierung vom Volk braucht zerstört die Glaubwürdigkeit - un das ist mit keinem Geld der Welt zu ersetzen!

schrind Rumpelstilzchen Genau so 😡

robbingwood0815 die Abstimmung wurde unter absolut fragwürdigen Bedingungen durchgedrückt – unter den heutzutage bekannten Umständen wäre die Abstimmung klar verworfen worden (50.2% damals – unschöne Zitterpartie)

Die Konsequenz: Abstimmungswiederholung unter Bekanntgabe sämtlicher Kosten und Mängel!

(und niemalnd möge mit dem Argument der Zeitknappheit angekrochen kommen – die Dinger wären eh erst in vielen Jahren verfügbar)

8VCu9 >>Hat man das Parlament und die Bevölkerung bewusst belogen?<<

Fragezeichen?! ... und wäre etwa "unbewusst" weniger schlimm??

Das Amerika noch nie seriös geschäftete- ein alter Hut; schon vor DT.

Nun, was wird wohl jetzt teurer: Vertragskündigung oder eine Alternative

zu erwägen (doch doch,- die gibt es!)?

Den F-22 Raptor behalten sie für sich, die "Billig"derivate verkaufen sie...

Der Rest ist (betretenes) Schweigen...

Kululu Tatsache ist die abtretende Bundesrätin namentlich Frau Viola Amherd hat ein riesen Bock geschossen. Jetzt ist alles klar, der Sturm war im Anflug. Mein Gott wird das Volk angelogen. Tut mir leid aber es macht mich stinke sauer.

oso Ich habe in der Privatindustrie noch nie ein Projekt gesehen, dass mit den geplanten Kosten abgeschlossen hat, meistens ist es mal Pi oder Pi Quadrat teurer geworden, und der Bund kann es auch nicht besser machen. Eines ist klar, für eine glaubwürdige Verteidigung brauchen wir neue Flugzeuge. Und wer glaubt, dass die grosse Ostmacht im Kriegsfall einen Bogen um die Schweiz macht, nur weil sie neutral ist, ist naiv.

Klar soll untersucht werden, was da genau abgelaufen ist, um die Glaubwürdigkeit der Regierung zu wahren. Aber jetzt wieder alles auf den Kopf zu stellen, sehe ich falsch an. Bei einem anderen Hersteller gibt es wieder andere Probleme (z.B. SBB Neigezüge aus Frankreich).

robbingwood0815 oso Sie schreiben es: Sie sehen es falsch an.

8VCu9 oso Einerseits, teurer als geplant- ist schon fast Norm. Aber: das "perfekte" ist ein Ideal. Nur: Die F-35 ist ein überteuertes Derivat, bewusst tauglichkeitslimitiert.

Für das abzockerische dumme Ausland. Dann doch lieber aus Europa. Da ist vielleicht noch ein Rest von Vertragstreue vorhanden.

Pieckiettief90 oso @oso : Quatsch! In jedem gut geführten Betrieb gibt es Projekte in jeder Grössenordnung, welche im Budget bleiben. Das steht und fällt mit dem Pflichtenheft bei der Ausschreibung, den Preisverhandlungen, Verträgen, Bankgarantien und letztendlich der Projektleitung. Habe selber Projekte in der Grössenordnung 15Mio. geleitet mit einer Punktlandung (+/- CHF 10'000.-).

oso Pieckiettief90 Wenn's um Erbschen zählen geht, dann haben Sie recht!

Colorless-Ratificati Stoppt diesen Wahnsinn sofort. Zurück zu Feld 1. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Erde, d.h ein Schrotthaufen ohne Nutzen. Betrachtet Anzahlung von ca 700 Millionen als Lehrgeld bevor die Tarnkappen unbezahlbar als Altmetall unter dem Radar enden.

Colorless-Ratificati Vielleicht sollte die Schweiz ein bewährtes Produkt kaufen und nicht eines im Entwicklungsstadium. Wir sind zu klein um in diesem täglich ändernden Rüstungswettlauf mitmachen zu wollen.

Argus49 Colorless-Ratificati Es war damals bei der Mirage-Beschaffung ähnlich. Das Wunschkonzert der Ausführung und der Weiterentwicklung endlos. Resultat:

Budget 8 Mio pro Stück

Endlicher Preis 20 Mio pro Stück

Ursprüngliche Anzahl 100, Beschaffung 57

Es steht uns noch einiges an „Festpreis“-Anpassungen bevor liebe Leute, es war auch damals eine schwache Regierung!

Colorless-Ratificati Die Massen-Flucht der Mitverantwortlichen vom "sinkenden Schiff" ist frappant

8VCu9 Colorless-Ratificati ...und bewirkt hoffentlich, was es sollte!

Buscheuthuff1291 der Schaden ist angerichtet! Jetzt alles Frau Amherd anzulasten finde ich total falsch. Das Militär hatte schon immer ein Eigenleben, so etwas, wie ein Staat im Staate. Denke, Frau Amherd wurde von diesen Leuten getäuscht.

robbingwood0815 Buscheuthuff1291 einverstanden – das greift zu kurz und zu eng.

Ändert aber nix am Fazit: Fehleinkauf von zweifelhaftem Plunder!

Simpel Buscheuthuff1291 Diese Dame wurde nicht getäuscht. Sie täuschte selber ganz gehörig.

Sie verschwieg bewusst, dass die Infrastruktur am Boden nicht ausreicht, um den Flieger starten und landen zu lassen, geschweigedenn die unsäglich hohen Instandstellungs- und Unterhaltskosten und den Radarsystemen, die neu angeschafft werden müssen. Für Bern war diese Dame eine Nummer zu gross.

Dennoch: Ihre beiden Vorgänger waren nicht besser. Stichwort "beste Armee der Welt" und sein Nachfolger bewegte auch nichts. Und der Neue? Langweilig. Deshalb wurde er auch gewählt. Er muss es jetzt auasbaden, wird nichts erreichen und hat nicht den Mut zum Abbruch der Übung.

8VCu9 Simpel Kein "Daumen hoch"- weil Du recht hast... :-(

Franziskus Mit Amerika geschäftet man nicht, Punkt!

Europa hat auch unnötige Flieger zu verkaufen und das Geld bleibt wenigstens auf dem Kontinent. Jeder Franken für diesen Flieger ist einer zu viel.

Sardegna1 Und schon wieder sehe ich meinen Kommentar nicht.

Buscheuthuff1291 Sardegna1 Sardegna1, Zensur?

Sardegna1 Buscheuthuff1291 Ist immer so wenn man die Wahrheit sagt.!!!

Buscheuthuff1291 Sardegna1 finde ich total daneben, darf aber nicht ehrberletzend sein

oberdlik Sardegna1 "Die Wahrheit". Ein geflügeltes Wort, welcher jeder gerne für sich in Anspruch nimmt (nicht nur der 'schräge Onkel aus Amerika'...), aber durch die Vielbenutzung schon ziemlich lädiert und abgenutzt ist.

Ich ziehe deshalb "persönliche Meinung und Ansicht" vor ;-)

Das ist ehrlicher und authentischer...

Sardegna1 oberdlik Was ich geschrieben hatte war meine persönliche Meinung.

Tutta_Maka Es „tuta_maka“ sich die Frage stellen, ob man bei einer derart großen Investition nicht auch den Mitgliedern der Sicherheitspolitischen Kommission hätte Einblick gewähren sollen in den angedachten finalen Vertragsentwurf. Vielleicht hätte man noch die Chance gehabt, die Reissleine zu ziehen und den Schaden zu minimieren. Dass man den Medien Einblick gewährt in geheime Dokumente, wie berichtet, zeigt, dass keine Governance vorhanden ist bzw. nicht eingehalten wird. Die gegenseitigen Beschuldigungen und Rechtfertigungen bringen uns nicht weiter. Lieber die Zeit aufwenden mit der Überprüfung der internen Prozesse. Wünsche viel Erfolg bei der Lösungsfindung des Investitionsvorhabens.

WerWasWo48 Man weiss ja zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Details dieses Vertrages. Rüstungsbeschaffungen werden immer teurer bei Auslieferung egal ob Mirage etc. In allen Artikel wird immer von, möglich, eventuell, wahrscheinlich etc. gesprochen. Dies ist natürlich die grosse Chance der SP und SVP sich zu präsentieren. Genau so geschehen in der gestrigen Tele Züri Runde. Da lob ich mir die Vertreterin der GLP die Sachlich argumentiert hat, im Gegensatz zu Dettling und Meyer die diese Runde nur für Persönliche Polemik nutzten.

Wafaussei15 Die aktuelle Politik zeigt unmissverständlich, dass Abhängigkeit von den USA zwingend verringert werden muss. Entweder man sieht sich selbst als Abzocker oder man wird abgezockt.

Pesches Ich denke schon dass wir bewusst angeschmiert wurde weil ja am wochenende auch noch klar wurde dass der Jet kaum bewaffnet sei. Was soll das? Ein Flugi unbestückt brauchen wir nicht.