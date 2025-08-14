Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025 Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen. 14.08.2025

Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA halten den «Fixpreis» für ein Missverständnis und fordern bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr.

Schweizer Gutachten warnten schon 2022 vor fehlender Preissicherheit – das VBS ignorierte dies.

Verteidigungsminister Pfister will am Kauf festhalten, ein Ausstieg gilt nur als letzte Option. Mehr anzeigen

Hätte man wissen können, dass der Fixpreis wackelt?

Schon lange vor Vertragsabschluss gab es Warnsignale. Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) stellte im Mai 2022 fest, es bestehe «keine rechtliche Sicherheit für einen Festpreis» bei der F-35-Beschaffung. In den Verträgen sei mehrfach von «geschätzten Kosten» die Rede, und eine Klausel verpflichte die Schweiz sogar ausdrücklich, alle Mehrkosten über dem veranschlagten Betrag selbst zu tragen. Das gab der Bundesrat am Mittwoch auch unumwunden zu.

Dabei hatte das VBS selbst juristische Gutachten eingeholt. So betonte etwa die Zürcher Kanzlei Homburger in ihrem Gutachten, es sei «wesentlich», dass der Fixpreis auch im Vertrag zwischen den USA und Hersteller Lockheed Martin festgeschrieben werde – doch dieser Herstellervertrag war damals noch gar nicht unterzeichnet, die Schweiz hatte lediglich ein Einsichtsrecht.

Auch die US-Kanzlei Arnold & Porter warnte, es bleibe «unklar», ob die Schweizer Absichtserklärung im Streitfall durchsetzbar wäre, da der Vertrag nur eine diplomatische Lösung vorsehe. In den Gutachten stand zudem explizit, dass die USA bei solchen Geschäften keine Verluste in Kauf nehmen. Mit anderen Worten: Man hätte ahnen können, dass der vermeintliche Fixpreis auf tönernen Füssen stand.

Die Schweiz kann den Festpreis von 6 Milliarden Franken für die neuen F-35-Kampfjets nicht durchsetzen. sda

Wie kam es zu diesem Missverständnis?

Das hat der Bundesrat am Mittwoch selbst ausgeführt. Im Sommer 2024 deuteten US-Vertreter in informellen Gesprächen erstmals an, dass Mehrkosten anfallen könnten. Ende Februar 2025 folgte dann ein offizielles Schreiben der US-Behörde Defense Security Cooperation Agency (DSCA) an die Schweiz: Darin erklärten die Amerikaner, beim sogenannten Festpreis handle es sich aus ihrer Sicht um ein «Missverständnis». Mitte Juni 2025 platzte schliesslich die Bombe: Die USA nannten erstmals eine konkrete Summe für den Aufpreis – zwischen 650 Millionen und 1,35 Milliarden US-Dollar zusätzlich würden fällig, begründet mit der hohen Inflation und stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten.

Aus US-Sicht war der zugesagte «Fixpreis» offenbar nur auf Ebene der Industrievereinbarung gemeint. Das US-Verteidigungsministerium erklärte nämlich, dass der endgültige Preis erst festgelegt werde, sobald die bestellten Jets in Produktion gehen – und dass sich der Fixpreis in den Verträgen nur auf diesen Produktionsauftrag beziehe, nicht auf die Gesamtkosten der Beschaffung. Mit anderen Worten: Der amerikanische Festpreis bezog sich auf den Betrag, den Washington intern mit Hersteller Lockheed Martin aushandelt, während Zusatzkosten an die Käuferländer weitergegeben werden können.

Die Schweizer Seite hingegen war davon ausgegangen, dass der gesamte Beschaffungspreis von rund 6 Milliarden Franken fix festgeschrieben sei. Hier lagen also zwei unterschiedliche Vertragsverständnisse vor – ein Nährboden für das jetzige Fiasko.

Haben die USA die Schweiz hintergangen?

Viele empörte Stimmen in der Schweiz fühlen sich von den USA über den Tisch gezogen, da Washington die Abmachung nun aufzukündigen scheint. Tatsächlich waren die Schweizer Unterhändler felsenfest überzeugt, einen bindenden Fixpreis-Deal ausgehandelt zu haben.

Diese Überzeugung wurde noch bestärkt, weil selbst die US-Botschaft in Bern den Fixpreis öffentlich bestätigte – auch die verantwortlichen Schweizer Beschaffungsverantwortlichen glaubten der Zusage daher vorbehaltlos.

Die US-Regierung beharrt jedoch darauf, sie habe nichts getrickst, sondern man habe das Wort Fixpreis einfach anders verstanden. Aus ihrer Sicht war – wie erwähnt – nur der Herstellerpreis fix.

Alles darüber hinaus bezeichnen die USA nun als Missverständnis.

Wussten die Amerikaner also von Anfang an, dass die Schweiz auf einem falschen Dampfer war? Konkrete Beweise dafür gibt es nicht. Klar ist nur: Beide Seiten sprachen vom Festpreis, meinten aber offenbar nicht dasselbe – die Rechnung dafür bekommt nun die Schweiz präsentiert.

Warum gibt die Schweiz den USA nun einfach nach?

Wohl, weil sie nicht anders kann.

Bundesrat Pfister räumt unumwunden ein, die Schweiz könne ihre Position nicht durchsetzen: «Wir sind immer noch überzeugt, dass es im Vertrag einen Fixpreis gibt», sagte er am Mittwoch. Allerdings stimme die Gegenseite dem nicht zu – «und die USA sind mächtiger als die Schweiz. Das muss man nun halt einfach akzeptieren.»

Warum bricht die Schweiz die Beschaffung nicht einfach ab?

Ein Abbruch des Kampfjet-Kaufs kommt für den Bundesrat nicht infrage. Pfister betont, man halte am F-35-Vertrag fest, da die Flugzeuge «aus militärischer Sicht zwingend nötig» seien. Ein Abbruch des Kampfjet-Kaufs kommt für den Bundesrat dennoch nicht infrage.

Pfister betont, man halte am F-35-Vertrag fest, da die Flugzeuge «aus militärischer Sicht zwingend nötig» seien. Ansonsten stünde die Schweiz ab 2030 ohne adäquaten Schutz ihres Luftraums da. Ausserdem würde eine neue Beschaffung mit einem anderen Jet Jahre dauern und vermutlich noch teurer.

Was hat das mit dem Zollstreit zu tun?

Nichts, sagt zumindest der Bundesrat. Pfister sagte am Mittwoch, es gebe «keinerlei Verknüpfungen» zwischen dem F-35-Deal und dem derzeit schwelenden Zollstreit mit den USA. Dennoch halten es Beobachter für möglich, dass Bern im Jet-Streit bewusst auf Konfrontation verzichtet hat, um die parallel laufenden Zollverhandlungen nicht zu belasten.

Welche Optionen hat die Schweiz denn nun?

Das VBS prüft nun drei Varianten: weniger Flugzeuge, weniger Gegengeschäfte oder ein Zusatzkredit. Letzteres könnte zu einer neuen Volksabstimmung führen – die SP und die Grünen fordern diese bereits.

Bis spätestens November will der Bundesrat entscheiden. Klar ist: Entweder wird die Bestellung verkleinert oder die Steuerzahlenden müssen deutlich mehr bezahlen.