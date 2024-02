Grosseinsatz für die Feuerwehren der Gemeinden Ingenbohl und Schwyz: Ein altes Holzhaus in Brunnen brennt am Samstagabend. (Symbolbild). Rolf Vennenbernd/dpa

In Brunnen SZ kam es am Samstagabend zu einem Grosseinsatz. Feuerwehr und Polizei rückten aus, weil ein altes Wohnhaus in Flammen stand. Der Brand verursachte einen Totalschaden des Hauses.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Brunnen kam es am Samstagabend zu einem Hausbrand.

Weil Rauch aus einem alten Holzhaus drang, wurde die Polizei informiert.

Es rückten rund 100 Einsatzkräfte aus, für die es aber gar nicht so einfach war, an das Feuer zu kommen.

Beim Löscheinsatz konnten sieben Personen in Sicherheit gebracht werden.

Das Gebäude erlitt einen Totalschaden. Mehr anzeigen

Am Samstagabend bildete sich eine dichte Rauchwolke im Zentrum von Brunnen. Ursache dafür war ein Brand in einem Wohnhaus. Vor Ort war es laut der «Aargauer Zeitung» gar nicht so einfach für die Einsatzkräfte, an das Feuer zu kommen, da das Gebäude aus viel Holz bestand und sehr verwinkelt war.

Demnach sei die Kantonspolizei Schwyz gegen 22 Uhr über die Rauchentwicklung informiert worden. Es rückten rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ingenbohl und der Stützpunktfeuerwehr Schwyz aus, um den Brand am Leewasser im Zentrum von Brunnen in Griff zu bekommen. Die Feuerwehrleute konzentrierten sich beim Einsatz darauf, die Nachbarhäuser zu schützen.

Sieben Personen in Sicherheit gebracht

Der Löscheinsatz dürfte bis in die frühen Morgenstunden angedauert haben. Warum es im Wohnhaus zu einem Brand kam, ist noch unklar. Das Haus erlitt jedoch einen Totalschaden.

Die Einsatzkräfte konnten sieben Personen in Sicherheit bringen. Verletzte gab es zum aktuellen Stand keine, auch wird keine Person vermisst.