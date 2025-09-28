«Historischer Tag» für Eigentümer – Mieter fordern jetzt ihren Anteil

Wer ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung besitzt, soll den Eigenmietwert künftig nicht mehr versteuern müssen. Keystone (Symbolbild)

Mit der Abschaffung des Eigenmietwerts verschwindet für Bürgerliche und Hauseigentümer eine Ungerechtigkeit. Die Gegner fordern nun, dass nach der Begünstigung der Eigentümer nun die Mieter an der Reihe sind.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Wer in der Schweiz in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus lebt, muss künftig den Eigenmietwert nicht mehr versteuern. Überraschend deutlich hiessen die Stimmberechtigten am Sonntag die Vorlage zur Streichung des Eigenmietwerts gut.

Der Abstimmungssieg geht an den Hauseigentümerverband, Wirtschaftsverbände sowie SVP, FDP und Mitte. Und das, obwohl Hauseigentümerinnen und -eigentümer in der Schweiz gegenüber Mietenden in der Minderzahl sind. Mit einem Kampagnenbudget von rund 7 Millionen Franken hatten sie den ungeliebten Eigenmietwert bekämpft.

FDP: Ungerechte Geistersteuer

Für die FDP ist der Souverän bei der Abschaffung des Eigenmietwerts der Partei gefolgt. Die Wohneigentümer seien von einer ungerechten Geistersteuer befreit. Endlich falle eine Benachteiligung. Viele Familien und ältere Menschen würden entlastet.

Auch alle, die künftig Wohneigentum erwerben wollten, seien diesem einen Schritt näher gekommen, teilte die FDP nach den Abstimmungen mit. Die Bevölkerung habe gleich zwei langjährigen Forderungen der Partei zugestimmt, hiess es auch in Bezug auf die E-ID-Vorlage.

Nach Jahren des Streits wird die Eigenmietwert-Steuer abgeschafft. Keystone (Archivbild)

Grüne: Hauseigentums-Lobby killt Klimaschutz

Für die Grünen hingegen killt die Hauseigentums-Lobby mit der Abschaffung des Eigenmietwerts den Klimaschutz. Der vom Bundesrat geplante Abbau beim Gebäudeprogramm sei nun ein Tabu. Stattdessen brauche es grosse Investitionen.

Genau das fordere die Klimafonds-Initiative, hiess es in einem Communiqué. Diese komme bald zur Abstimmung. Am Sonntag indessen hätten Klima und Mieterschaft gegen die Immobilien-Lobby verloren. Letztlich müssten sie die Zeche für überflüssige Steuergeschenke an Reiche zahlen.

Vor diesem Hintergrund müsse der Bundesrat sein Entlastungspaket 2027 einstampfen. Der Kahlschlag beim Gebäudeprogramm dürfe nicht erfolgen.

SVP: «Historischer Entscheid» entlastet Mittelstand

Für die SVP entlastet der «historische Entscheid» für die Abschaffung des Eigenmietwerts den Mittelstand. Dieser sei jahrzehntelang durch die ungerechte Strafsteuer belastet worden. Neben der Entlastung werde auch der Kauf von Wohneigentum erschwinglicher.

Nicht zuletzt sei die verfassungsmässig geschützte Eigentumsgarantie nicht mehr weiterhin ausgehöhlt, schrieb die Partei am Sonntag. Eigentlich sei allein schon die Existenz der Steuer unvorstellbar gewesen. Die Stimmbevölkerung habe den Missstand endlich korrigiert.

Die SVP forderte weitere Verbesserungen beim Wohnen. Allem voran hält sie die Beschränkung der Zuwanderung für das geeignete Mittel. So werde der Preisdruck vom Markt genommen.

Für die Mitte verschwindet die Steuer auf fiktives Einkommen

Die Mitte-Partei begrüsste ebenso die Abschaffung des Eigenmietwerts. Die fiktive Steuer sei besonders für Familien und Pensionierte schwer zu tragen gewesen.

Ihre Abschaffung zugunsten der kantonalen Steuern auf Zweitliegenschaften sei das Ergebnis eines ausgewogenen Kompromisses. Die Liegenschaftssteuer ermögliche den Kantonen die Besteuerung von Zweitwohnungen nach ihren Bedürfnissen. Zudem werde mit dem abgeschafften Eigenmietwert ein Anreiz zum Schuldenmachen ausgeräumt.

Freude über die Abschaffung des Eigenmietwerts beim bürgerlichen Pro-Komitee. KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Hauseigentümerverband: «Ungerechtfertigte Steuer»

«Die ungerechte Eigenmietwert-Steuer ist Geschichte»: Der Hauseigentümerverband (HEV) reagierte erwartungsgemäss hocherfreut über den nach jahrelangem Kampf erreichten Sieg. Die Stimmbevölkerung sende ein starkes Signal aus für Steuergerechtigkeit, Eigenverantwortung und selbstgenutztes Wohneigentum.

Eine systemfremde, ungerechte und international einzigartige «Geistersteuer» sei beseitigt. «Ein historischer Tag», umso mehr, weil als seltenes Ereignis eine Steuer falle, schrieb der HEV. Die Vorlage sei Ergebnis eines langen, sorgfältigen Prozesses.

Den tragfähigen Kompromiss des Parlaments habe eine Mehrheit angenommen. HEV-Präsident und SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH) erklärte im Communiqué, dies sei ein Erfolg für alle, welche in eigenen vier Wänden wohnen oder dies noch anstrebten.

HEV-Vizepräsidentin und Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (Mitte/TG) sagte, die Abschaffung entlaste vor allem ältere Menschen mit Eigenheimen, für welche diese jahrzehntelang gespart hätten. Vom steuerlichen Ersterwerbsabzug erwartet sie Impulse für Familien und Mietende.

Mit der Schaffung einer Liegenschaftssteuer auf selbstgenutzte Zweitwohnungen erhielten die Kantone die Möglichkeit, Steuerausfälle zu kompensieren, hiess es weiter. Zudem könnten sie in Eigenkompetenz Steuerabzüge für energetische Sanierungen weiterführen oder sogar ausbauen.

Mieterverband will missbräuchliche Mieten stoppen

Der Mieterinnen- und Mieterverband sieht indessen in der Abschaffung des Eigenmietwerts eine weitere einseitige Begünstigung der Eigentümerseite. Die «Immobilien-Lobby» habe mit einer Millionenkampagne ihre «Klientelpolitik» durchgesetzt. Nun brauche es einen Stopp missbräuchlicher Mieten.

Die angenommene Vorlage breche mit der steuerlichen Gleichbehandlung von Eigentümer- und Mieterschaft, teilte der Verband am Sonntag mit. Durch drohende Sparprogramme habe der Mittelstand die Lasten zu tragen.

Wenn die Steuerpolitik einseitig Eigentümerinnen und Eigentümer begünstige, brauche es ein umso entschlosseneres Vorgehen gegen missbräuchliche Renditen im Mietmarkt. Die Mieten würden seit Jahren steigen und die Suche nach bezahlbaren Wohnungen werde immer schwieriger.

Immobilienkonzerne würden Renditen in Milliardenhöhe abschöpfen. Die Bekämpfung missbräuchlicher Renditen müsse darum oberste politische Priorität erhalten, forderte der Verband und warb für die Mietpreis-Initiative. Das Volksbegehren ermögliche eine wirksame Überprüfung der Renditen.

Für den Gewerkschaftsbund sind jetzt die Mieter am Zug

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) bedauert die Abschaffung des Eigenmietwerks. Die Hauseigentümer würden stark entlastet, während die Mieterinnen und Mieter unter sehr hohen Mieten und einem Mangel an bezahlbaren Wohnungen zu leiden hätten.

Die Annahme der Vorlage führe zu hohen Steuerausfällen, treibe die Immobilienpreise weiter hoch und begünstige Schwarzarbeit, teilte der Arbeitnehmer-Dachverband am Sonntag mit. Nach der Entlastung der Eigentümerseite müssten die Mieter am Zug sein.

Das brennendste Problem ist gemäss dem SGB die Wohnungsnot in Städten und Agglomerationen. Dort brauche es Massnahmen. Die öffentliche Hand habe sich stark aus der Förderung von bezahlbaren Wohnungen zurückgezogen. Der Bund habe die Mittel in früheren Sparprogrammen zusammengestrichen. Das müsse sich ändern.