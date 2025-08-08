Im Sportcenter Schumacher in Dübendorf hat es im August 2024 gebrannt. Kantonspolizei Zürich

Ein Hauswart wollte ein Wespennest loswerden – und setzte dabei versehentlich das Sportcenter Schumacher in Dübendorf in Brand. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz aus, verletzt wurde niemand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Brand im Sportcenter Schumacher in Dübendorf ZH im Vorjahr wurde durch einen Hauswart ausgelöst.

Der Mann benutzte beim Entfernen eines Wespennests Feuer und ein entzündliches Insektenspray.

Er wurde wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst zu einer bedingten Geldstrafe sowie zu einer Busse verurteilt. Mehr anzeigen

Am 21. August 2024 ereignete sich im Sportcenter Schumacher in Dübendorf ZH ein Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 311'000 Franken. Verletzt wurde niemand: Alle 75 Personen, die sich noch im Gebäude befunden hatten, konnten unverletzt evakuiert werden.

Nun ist die Ursache geklärt – und die liest sich kurios: Ein Hauswart wollte ein Wespennest loswerden und legte dabei aus Versehen Feuer. Das geht aus einem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft See/Oberland hervor, über den der «Zürcher Oberländer» berichtet.

Der Zwischenfall hatte im Quartier Hochbord Aufregung ausgelöst: Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge rückten mit Blaulicht an, das Gelände wurde grossräumig abgesperrt. Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Kantonspolizei die Bevölkerung via Alertswiss, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Spray mit hochentzündlichem Gas

Der 55-jährige Hauswart versuchte gemäss Bericht am Nachmittag, ein Wespennest an der Innenfassade des Sportcenters zu entfernen. Dafür habe er in der Nähe ein kleines Feuer entzündet, um die Insekten mit Rauch zu vertreiben – zusätzlich setzte er ein Insektenspray ein.

Was er offenbar nicht bedachte: Das Spray enthielt ein hochentzündliches Gas. Die Kombination aus Feuer und Spray führte zur Entzündung der Innendämmung der Wand. Die Flammen griffen auf die Fassade über.

Zu Geldstrafe verurteilt

Der Mann habe seine Sorgfaltspflichten verletzt, zitiert der «Zürcher Oberländer» die Staatsanwaltschaft. Es sei vorhersehbar gewesen, dass Feuer und brennbares Spray in so kurzer Distanz zur Fassade einen Brand auslösen könnten. Zumal das Insektenspray, das er verwendete, mit dem Warnhinweis versehen war: «Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten.»

Der Hauswart wurde wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst verurteilt. Das Strafmass: eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 100 Franken – zahlbar nur im Wiederholungsfall innerhalb der nächsten zwei Jahre. Fix bezahlen muss der Mann aber 400 Franken Busse und 800 Franken Verfahrenskosten.

