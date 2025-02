Sieht echt aus, ist es aber nicht: Mit gefälschten Briefen des Staatssekretariats für Migration haben Unbekannte versucht, in der Schweiz wohnhafte Ausländer*innen zu verunsichern. Aktuelle News / X

In der Schweiz sind über 20 Fälle von gefälschten Schreiben aufgetaucht, die vorgeben, vom Staatssekretariat für Migration zu stammen. Die Briefe richten sich gezielt an Ausländer*innen und rufen diese zur Ausreise auf.

Mindestens 20 in der Schweiz arbeitende Ausländer*innen haben gefälschte Briefe mit angeblichen Ausweisungsverfügungen des Staatssekretariats für Migration erhalten.

Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt, ohne die Täterschaft gefunden zu haben.

Eine der betroffenen hat nach der SEM-Fälschung ein fremdenfeindliches Pamphlet an ihre Geschäftsadresse geschickt bekommen. Mehr anzeigen

Dieser Brief zieht einer in der Schweiz arbeitenden Wissenschaftlerin den Boden unter den Füssen weg. Sie stammt aus einem EU-Land, lebt seit drei Jahren in der Schweiz und möchte anonym bleiben. Sie ist keine Person des öffentlichen Lebens.

Der Brief trägt das Logo des Staatssekretariats für Migration. Ihre Aufenthaltsbewilligung sei widerrufen worden steht darin, am 1. 1. 2025 habe sie kein Recht mehr, in der Schweiz zu leben. Sie denkt, sie müsse ihre Stelle kündigen, das Leben aufgeben, das sie sich hier aufgebaut hat.

Das Schreiben geht an ihre Geschäftsadresse. Als sie damit zu ihrem Vorgesetzten geht, erkennt dieser, dass es eine Fälschung ist. Die Referenznummer ist falsch, der QR-Code führt ins Leere. Die englische Übersetzung enthält Fehler.

20 Fälle gefälschter SEM-Schreiben

Die Erleichterung mischt sich schnell mit dem Unbehagen, in der Schweiz nicht willkommen zu sein, erzählt die Frau dem Westschweizer Fernsehen RTS, SRF übernimmt die Geschichte.

Sie ist nicht die Einzige, die einen gefälschten Ausreisebefehl erhalten hat. Die Bundesanwaltschaft hat Kenntnis von 20 Fällen, in denen Personen Anfang 2024 solche Schreiben erhalten haben. Sie sucht allerdings erfolglos nach den Absender*innen und stellt die Ermittlungen im September 2024 ein. Weitere falsche SEM-Briefen seien in den Kantonen aktenkundig, teilt die Bundesanwaltschaft SRF mit.

Als zweiter Brief ein fremdenfeindliches Pamphlet

In der gleichen Zeit erhält die Wissenschaftlerin einen weiteren Brief. Dieses Mal ist es ein offen fremdenfeindliches Pamphlet, in der sie zusammen mit allen weiteren Ausländer*innen für alles verantwortlich gemacht wird, was aus Sicht der Schreibenden in der Schweiz nicht gut läuft. Für das Jahr 2025 kündet der Drohbrief Unruhen an.

Die Wissenschaftlerin kann sich nicht erklären, warum sich die Fremdenfeinde gerade sie als Adressatin ausgesucht haben. Mehr als 2,4 Millionen Menschen ohne Schweizer Pass zählen zur ständigen Wohnbevölkerung dieses Landes. Die Briefe seien unangenehm, sie habe aber deshalb nicht vor, das Land zu verlassen, in dem sie sich zuhause fühle.