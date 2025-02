Schon wieder Kritik – Migros soll Angestellte krank machen?

Über 25'000 Schritte – fast 19 Kilometer – legen die Angestellten pro Tag im Verteilzentrum in Pratteln BL zurück, um die Produkte für die Online-Bestellungen zusammenzusuchen. Dabei heben sie oft schwere Lasten. KEYSTONE/Gaetan Bally

Wegen bedenklicher Arbeitsbedingungen und rigoroser Kündigungspraxis ist Migros Online beim «Kassensturz» in die Kritik geraten. Das Unternehmen bestreitet ein Fehlverhalten.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arbeitsmediziner kritisieren: Der Online-Lebensmittelhandel der Migros habe Angestellte wegen dem Heben schwerer Lasten krank gemacht.

Weitere Kritik kommt von Arbeitsrechtlern aufgrund der rigiden Kündigungspraxis des Unternehmens.

Der «Kassensturz» geht den Vorwürfen in einem Beitrag nach. Mehr anzeigen

Im Online-Lebensmittelhandel der Migros geht so manches nicht ganz mit rechten Dingen zu. Letzten Herbst kontrollierte ein Arbeitsinspektor das Verteilzentrum in Pratteln BL und stellte mehrere Mängel fest. So müssen Mitarbeitende zum Beispiel bis zu 30 Kilogramm schwere Boxen auch über die Schulter heben und stapeln. Laut Arbeitsgesetz liegt die Grenze bei 13 Kilogramm.

Der «Kassensturz» griff das Thema in einem Beitrag auf und liess darin u.a. Lida Nachreiner zu Wort kommen. Die 43-Jährige stellte im Lager online bestellte Lebensmittel in Boxen zusammen und hob diese dann auf ein Förderband. Das Gewicht der Boxen betrug sehr oft mehr als das zulässige Gewicht. Nach anderthalb Jahren in dem Job bekam sie die Quittung: Schleimbeutelentzünding und Gelenkschmerzen.

«Wenn das längere Zeit anhält, dann kann man dadurch bleibende Schäden erhalten.», bestätigt Klaus Stadtmüller, Co-Leiter der Gesellschaft für Arbeitsmedizin in dem Beitrag.

Kündigung nach Krankschreibung

Lida Nachreiner war vier Monate lang krankgeschrieben. Dann erhielt sie die Kündigung. «Krank machen und dann kündigen», empört sich Roman Künzler von der Gewerkschaft Unia. Das Vorgehen ist für ihn nichts Neues: Man habe Kenntnis von einem Dutzend Angestellter, die wegen dem Heben von zu schweren Gewichten krankgeschrieben und nach Ablauf der gesetzlichen Sperrfrist entlassen wurden.

Nachdem ihr im Sommer 2024 gekündigt wurde, tauscht sich Lida Nachreiner mit anderen Angestellten aus und informiert das Arbeitsinspektorat Baselland und die Suva. Die Reaktion der Migros Online folgt umgehend: Sie solle rufschädigende Äusserungen unterlassen, sonst behalte man sich rechtliche Schritte vor.

meint die Migros, wir Kundinnen und Kunden goutieren solches Verhalten gegenüber den Mitarbeitenden kommentarlos? https://t.co/xc10CZvMVF — Marianne Schäfer (@schaefershf) February 18, 2025

Neben Drohkulissen und einer drastischen Kündigungspraxis werden die Mitarbeitenden von Migros Online jedoch noch anderweitig unter Druck gesetzt: Sie arbeiten zum Mindestlohn von 4270 Franken brutto. Als Anreiz dient ein perfider Bonus. Denn wer krank wird – und das geschieht ja nicht mit Vorsatz – wird bestraft. Am ersten Krankheitstag gehen 20 Prozent, an jedem weiteren 10 Prozent des Bonus flöten.

Kurt Pärli, Professor für soziales Privatrecht reagiert in dem Beitrag befremdet: «Das Vermischen von Bonus und Sanktionen ist juristisch unmöglich. Ich kann mich nicht verpflichten, nicht krank zu werden.»

Und Migros Online? Schreibt dem «Kassensturz»: «Wir nehmen die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sehr ernst und sind uns unserer Verantwortung bewusst».