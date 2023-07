Bund warnt vor Gefahrenstufe 4 in einigen Regionen +++ Bäume stürzen auf Flimser Bergbahn

0.13 Uhr

Am Gewittertag am Dienstag sind in der Schweiz Zehntausende Blitze gezählt worden. SRF Meteo meldete rund 50'000 Blitze bis 23 Uhr, MeteoNews Schweiz zählte bis dahin über 32'000 Blitze.

Zwischen-Bilanz der #Gewitter-Unwetter:

-#Orkanböen mit 125 km/h in Wädenswil/ZH und Steckborn/TG, 122 km/h in Schönenbuch/BL

- rund 50'000 #Blitze ⚡️bis 23 Uhr

-stellenweise Hagel

weitere Infos: 👉https://t.co/1Ou8wcRSkM ^jz — SRF Meteo (@srfmeteo) July 11, 2023

Für den Kanton Zürich meldete der Wetterdienst MeteoNews demnach 5247 Blitze, wie er in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Im Kanton Waadt wurden 4042 Blitze gezählt, in Bern waren es 3417 Blitze und im Kanton Luzern 2742 Blitze. In Appenzell Innerrhoden waren es bis dahin lediglich drei Blitze. Aus Südwesten folgen in der Nacht weitere Gewitter, wie MeteoNews mitteilte.

Die erste #Gewitterwelle ist durchgezogen, sie brachte über 32 000 #Blitze sowie #Sturm- und #Orkanböen. Unter https://t.co/3OVTYSWM75 haben wir das kurz zusammengefasst! Aus Südwesten folgen in den kommenden Stunden weitere #Gewitter. Radarbild => https://t.co/O488DysMQu (km) pic.twitter.com/jHn7JPo50C — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) July 11, 2023

Die stärksten Windböen mass MeteoNews an der Messstation Uetliberg ZH mit 143 km/h. SRF Meteo meldete am Dienstagabend Windstärken von 125 km/h in Wädenswil ZH.