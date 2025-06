Äste und umgeknickte Bäume liegen nach einem heftigen Gewitter auf dem Place de la Gare in Biel am Sonntag. KEYSTONE

Starke Gewitter haben die erste Hitzewelle des Jahres in der Schweiz beendet und führten zu Evakuierungen und Flugumleitungen. Ein Mann wurde im Berner Seeland schwer verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einer Hitzewelle beendeten heftige Gewitter am Sonntag abrupt das Sommerwetter.

Es kam zu Schäden, einer Festival-Evakuierung und Verspätungen am Flughafen Zürich.

Eine Person wurde schwer verletzt.

Ab Dienstag wird es wieder wärmer. Mehr anzeigen

Die Schweiz erlebte in den letzten Tagen eine intensive Hitzewelle mit Temperaturen über 30 Grad, die viele Menschen an die Seen und in die Freibäder lockte. Doch am Sonntag zogen aus Westen heftige Gewitter auf, die die sommerliche Hitze abrupt beendeten.

Am Sonntagnachmittag mussten die Organisatoren des Festi’neuch in Neuenburg das Festivalgelände evakuieren, nachdem ein starkes Gewitter mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h über die Region zog.

Es war das erste Mal in der Geschichte des Festivals, dass eine solche Massnahme notwendig wurde. Die Besucher suchten Schutz in Parkhäusern, Unterführungen und Schulgebäuden. Der Veranstalter entschied, das Festival nicht fortzusetzen, und bat die Gäste, nach Hause zu gehen.

Eine Person verletzt

Auch der Flughafen Zürich war von den Unwettern betroffen. Gegen 16.30 Uhr wurde ein Abfertigungsstopp verhängt, da Blitze in der Nähe registriert wurden. Flugzeuge mussten in Warteschleifen über der Ostschweiz und Süddeutschland kreisen, bevor sie ab etwa 17 Uhr wieder landen konnten. Einige Flüge wurden nach Stuttgart umgeleitet, was zu Verspätungen führte.

Im Berner Seeland, insbesondere in der Region Biel, richteten die Stürme ebenfalls Schäden an. Ein Baum stürzte auf eine Fahrleitung der Bieler Verkehrsbetriebe, was den Busverkehr beeinträchtigte. In Nidau wurde ein Mann von einem herabfallenden Ast schwer verletzt und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Zudem gingen Meldungen über gekenterte Boote ein.

Die Wetterdienste warnten vor weiteren Gewittern, insbesondere im Jurabogen und der Nordwestschweiz, wo die Gefahr von Hagel und Sturmböen als erheblich eingestuft wurde. Auch im Berner Oberland und der Zentralschweiz bestand eine erhebliche Gefahr durch Starkregen.

Ab Dienstag wieder sonniges Wetter

In der Nacht auf Montag beruhigte sich das Wetter allmählich. Im Flachland waren noch vereinzelte Schauer möglich, doch im Tagesverlauf lockerten die Wolken auf und es wurde teilweise sonnig. Die Temperaturen stiegen auf bis zu 23 Grad, während es nachts auf 13 bis 15 Grad abkühlte.

Ab Dienstag wird eine stabile Hochdrucklage erwartet, die in der ganzen Schweiz für sonniges Wetter sorgt. Über den Bergen können sich Quellwolken bilden, doch Schauer sind nur vereinzelt zu erwarten. Die Temperaturen steigen wieder an und am Wochenende werden erneut Temperaturen über 30 Grad erwartet.