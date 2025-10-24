  1. Privatkunden
Neuenhof AG Heftige Kollision auf A1 – Lkw kracht in Unterhaltsfahrzeug

Dominik Müller

24.10.2025

Beim Unfall ist ein hoher Sachschaden entstanden.
Beim Unfall ist ein hoher Sachschaden entstanden.
Kapo Aargau

In der Nacht prallte ein Lastwagen auf der A1 bei Neuenhof AG gegen ein Fahrzeug des Unterhaltsdienstes. Während beim heftigen Aufprall niemand verletzt wurde, entstand massiver Schaden.

Redaktion blue News

24.10.2025, 10:55

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau in der Nacht auf Freitag, um 3.30 Uhr, auf der dreispurigen A1 bei Neuenhof. Wegen nächtlicher Unterhaltsarbeiten in der Überdachung Neuenhof war in Richtung Zürich die Sperrung von Fahrstreifen notwendig.

Dazu postierte der Unterhaltsdienst einige hundert Meter davor einen Lastwagen, an dem ein sogenannter Anpralldämpfer samt Signalisation und Warnblinkern angebracht war. In der Folge nahte ein Lastwagen und prallte in voller Fahrt gegen das Unterhaltsfahrzeug.

Verletzt wurde niemand. An beiden Lastwagen entstand jedoch Totalschaden. Nach ersten Erkenntnissen könnte der 23-jährige Lastwagenfahrer am Steuer eingeschlafen sein. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange.

Für die Sachverhaltsaufnahme sowie die aufwendigen Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Polizei zwei der drei Fahrstreifen sperren. Im einsetzenden Berufsverkehr führte dies auf der A1 sowie auch auf der A3 zu langen Staus. Die Unfallstelle war um 7.30 Uhr geräumt.

