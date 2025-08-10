  1. Privatkunden
Benken SG Heftige Kollision auf Pannenstreifen – 5 Personen teils schwer verletzt 

Dominik Müller

10.8.2025

Beim Unfall erlitten beide Autos Totalschaden.
Kantonspolizei St. Gallen

Am Sonntag hat sich auf der Autobahn A15 bei Benken SG eine Auffahrkollision mit zwei Autos ereignet. Dabei wurden fünf Personen teils schwer verletzt.

Dominik Müller

10.08.2025, 12:43

Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr laut Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen mit seinem 71-jährigen Beifahrer auf der Autobahn A15 von Tuggen Richtung Reichenburg. Aus unbekannten Gründen fuhr der Autofahrer auf den Pannenstreifen und hielt an.

Der 71-jährige Mitfahrer stieg aus dem Auto und begab sich auf dem Pannenstreifen hinter das Fahrzeug. Gleichzeitig fuhr eine 38-jährige Frau auf der Autobahn in dieselbe Richtung. Mit ihr im Auto waren ein 26-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau.

Aus unbekannten Gründen prallte die 38-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto gegen das auf dem Pannenstreifen stehende Auto sowie den ausgestiegenen 71-jährigen Mann. Dieser sowie die 41-jährige Mitfahrerin wurden bei der Kollision schwer verletzt. Die anderen drei Personen wurden unbestimmt verletzt.

Mehrere Rettungsdienste sowie die Rega überführten alle Verletzten in verschiedene Spitäler. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung signalisiert.

