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Bei Rothrist Heftiger Unfall auf A1 – Ein Todesopfer

Samuel Walder

24.4.2026

Zwischen Rothrist und Härkingen kam es zu einem Heftigen Unfall. 
Zwischen Rothrist und Härkingen kam es zu einem Heftigen Unfall. 
blue News Leserreporter

Ein schwerer Unfall auf der A1 bei Rothrist hat am Freitagmorgen ein Todesopfer gefordert. Die Autobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden, es kam zu langen Staus.

Samuel Walder

24.04.2026, 07:05

24.04.2026, 07:11

Schwerer Unfall im Morgenverkehr: Auf der A1 zwischen Rothrist und der Verzweigung Härkingen kam es am frühen Freitag zu einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen. Die Autobahn musste zeitweise in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Wie der TCS meldet, wurden bei dem Unfall mehrere Personen verletzt. Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie verlor noch am Unfallort ihr Leben.

Ein Grossaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz, darunter auch ein Rettungshelikopter. Inzwischen hat sich die Lage teilweise entspannt: Die Fahrbahn in Richtung Zürich ist wieder frei. In Richtung Bern bleibt die Situation jedoch angespannt – dort ist aktuell nur eine Spur befahrbar.

Pendler müssen weiterhin Geduld mitbringen: Laut TCS ist mit Verzögerungen von bis zu 45 Minuten zu rechnen.

Im Bereich der blauen Umrandung kam es zum Unfall. 
Im Bereich der blauen Umrandung kam es zum Unfall. 
Swisstopo

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