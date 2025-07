Autofahrer fährt über Rot – 11 Verletzte

Ein Autofahrer kollidierte mit weiteren Fahrzeugen, nach dem er ein Rotlicht missachtet hatte. Kantonspolizei Aargau

Totalschaden an zwei Fahrzeugen, verletzte Kinder und ein unterbrochener Reisetag: Am Sonntagabend kam es bei Würenlos zu einem heftigen Verkehrsunfall. Dabei mussten 11 Personen ins Spital gebracht werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 79-jähriger Autofahrer verursachte am Sonntagabend auf der Furttal-Kreuzung bei Würenlos eine schwere Kollision, weil er ein Rotlicht missachtete.

Der neunsitzige Mietwagen mit einer uruguayischen Reisegruppe und ein Audi Q5 kollidierten heftig; insgesamt wurden elf Personen verletzt, darunter vier Kinder.

Die Unfallstelle war bis 21.15 Uhr gesperrt, beide Fahrzeuge wurden zerstört und es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mehr anzeigen

Weil er das Rotlicht missachtete, verursachte der Lenker eines vollbesetzten Mietwagens auf der Furttal-Kreuzung eine heftige Kollision. Elf Personen wurden verletzt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag, 13. Juli 2025, kurz nach 19.30 Uhr auf der Furttal-Kreuzung ausserhalb von Würenlos. Von der A1 kommend wollte der Lenker eines Toyota Proace die Kreuzung geradeaus in Richtung Otelfingen überqueren. Dabei missachtete der 79-Jährige das Rotlicht, worauf es zur heftigen Kollision mit einem Audi Q5 kam, der von Wettingen her in Richtung Würenlos fuhr.

Der neunsitzige Mietwagen war vollbesetzt mit einer Reisegruppe aus Uruguay, die unterwegs zum Flughafen war. Alle Insassen – darunter vier Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren – kamen mehrheitlich mit leichten Verletzungen davon. Bis auf eine Person, die im Spital bleiben muss, wurden alle als reisetauglich eingestuft. Ebenfalls verletzt wurden die beiden Personen im Audi. Mehrere Ambulanzen brachten die Betroffenen in umliegende Spitäler. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Die Rettungs- und Räumungsarbeiten führten zu Verkehrsbehinderungen. Bis die Unfallstelle um 21.15 Uhr geräumt war, leitete die Feuerwehr den Verkehr um.