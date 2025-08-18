Im März kam es hierzulande zu einer heiklen Situation, als sich ein Edelweiss-Airbus und ein Kleinflugzeug riskant näherten. KEYSTONE

Im Schweizer Luftraum kam es im März zu einer gefährlichen Annäherung zwischen einem Linienflugzeug und einem Privatflieger. Zwar blieb der Vorfall ohne Folgen, die Sicherheitsbehörde stuft ihn jedoch als schwer ein.

Im März dieses Jahres ist es im Schweizer Luftraum zu einer heiklen Situation zwischen zwei Flugzeugen gekommen. Beteiligt waren ein Airbus A320 und ein Kleinflugzeug vom Typ Tecnam P2008. Zu Schaden kam niemand, die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) stufte den Vorfall jedoch als «schwer» ein. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Laut Daten des Livetrackingdienstes Flightradar24 startete und landete die Tecnam am 7. März am Euroairport Basel. Nach Angaben der Sust handelte es sich dabei um einen Privatflug. Der Airbus der Edelweiss war zur gleichen Zeit aus Split unterwegs und näherte sich dem Anflug auf Zürich.

Die Tecnam, ein privat geflogenes Propellerflugzeug, war nach Sichtflugregeln unterwegs und stieg dabei unzulässig in einen kontrollierten Luftraumbereich vor. Dort kreuzte sie die Anflugroute des Airbus, heisst es in der Zeitung weiter.

Mindestabstand unterschritten

Das Kleinflugzeug stieg dabei rund 30 bis 60 Meter in die sogenannte TMA 2 auf – einen kontrollierten Luftraumbereich rund um Flugplätze, in dem besonders viele Flugzeuge unterwegs sind und eine enge Koordination notwendig ist.

Der Abstand zwischen den beiden Maschinen betrug laut Sust rund 900 Meter horizontal und 145 Meter vertikal. In diesem Luftraum müssen Flugzeuge normalerweise mindestens 5,5 Kilometer horizontal und 300 Meter vertikal Abstand zueinander halten.

Eine umfassende Untersuchung leitete die Behörde nicht ein, der Vorfall wurde jedoch dokumentiert. Ziel sei es, aus den Erkenntnissen die Sicherheit im Luftverkehr weiter zu verbessern.

Gefährliche Annäherungen im Raum Zürich sind selten, kamen in der Vergangenheit aber vereinzelt vor.