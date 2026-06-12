Deutlicher Reserve-RückgangHeilmittelinstitut Swissmedic schreibt erneut Millionenverlust
SDA
12.6.2026 - 15:08
Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Verlust von knapp 32 Millionen Franken abgeschlossen. Der Verlust führte zu einem deutlichen Rückgang der Reserven, wie Swissmedic am Freitag mitteilte.
Keystone-SDA
12.06.2026, 15:08
12.06.2026, 15:45
SDA
Diese sanken von gut 91 Millionen auf 59,5 Millionen Franken. Als Gründe für das Defizit nannte das Institut eine strukturelle Unterdeckung, einen Mehraufwand bei Betrieb und Personal sowie die Senkung einer Abgabe im Jahr 2022. Der Mehraufwand sei unter anderem durch die verschärfte Medizinprodukte-Regulierung und Investitionen in die IT entstanden, teilte das Heilmittelinstitut weiter mit.
Um die Finanzen zu stabilisieren, hatte der Institutsrat im November des vergangenen Jahres einschneidende Massnahmen ergriffen: Bis 2027 sollen 45 von 510 Vollzeitstellen abgebaut werden. Zudem sollen die Sachkosten um rund sechs Millionen Franken sinken.
Zur Verbesserung der Lage sollen auch ein erhöhter Bundesbeitrag ab 2027 und eine neue Gebühr für Medizinprodukte beitragen. Der Bundesrat hatte Ende Mai zusätzliche 2,7 Millionen Franken für Swissmedic gesprochen. Damit steigt der Bundesbeitrag auf neu 22 Millionen Franken.
Der Bundesbeitrag macht rund 17 Prozent der Finanzierung des Heilmittelinstituts aus; die restlichen 83 Prozent stammen laut der Landesregierung aus Gebühren und Aufsichtsabgaben in der Regulierung und Überwachung der Pharmabranche.
Auch für die folgenden Jahre rechnet das Heilmittelinstitut unter den derzeitigen Bedingungen mit Defiziten. Bereits 2024 schrieb Swissmedic einen Verlust von 23,4 Millionen Franken.
Ablösung alter IT-Systeme dauert länger
Die Leistungsfähigkeit im Kerngeschäft blieb laut dem Bericht derweil konstant hoch. Swissmedic liess 40 Humanarzneimittel mit neuen Wirkstoffen und 24 Tierarzneimittel zu, wie es weiter hiess. Zudem intensivierte das Institut seine Aufsichtstätigkeit und behandelte über 6000 Fälle von illegalen Arzneimittelimporten.
Fortschritte gab es laut Swissmedic auch bei der digitalen Transformation: Im Rahmen des Programms «Transformation Swissmedic Plattformen» wurde die Basis für die weitere Digitalisierung geschaffen, unter anderem durch den Wechsel zu einer privaten Cloud-Infrastruktur. Die vollständige Ablösung veralteter IT-Systeme werde sich jedoch verzögern und soll nun bis 2030 abgeschlossen sein.
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Er schreibt in einem X-Beitrag:
«Die Szenen in Belfast letzte Nacht waren schockierend und völlig inakzeptabel (...) Es ist offensichtlich, dass Menschen letzte Nacht aufgrund ihrer Herkunft ins Visier genommen wurden, und das werde ich nicht tolerieren (...) Die Verantwortlichen werden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen.»
Hintergrund der Ausschreitungen ist ein brutales Video eines Messerangriffs vom Montag, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. Mutmasslicher Täter ist laut Polizei ein 30-jähriger Sudanese. Er wurde wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt.
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