Helikopter am Oberaletschgletscher im Wallis abgestürzt

Der Helikopter soll in der Nähe des Oberaletschgletschers abgestürzt sein. Screenshot Google Maps

Beim Oberaletschgletscher im Wallis ist am Samstag ein Helikopter abgestürzt – ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Redaktion blue News Noemi Hüsser

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Wallis ist am Samstagmittag ein Helikopter abgestürzt.

Der Unfallort ist in der Nähe des Oberaletschgletschers.

Ob Personen verletzt wurden, ist aktuell noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

In der Region der Fusshörner am Oberaletschgletscher im Wallis ist am Samstagmittag ein Helikopter abgestürzt. Laut dem «Walliser Boten» wurde mindestens eine Person tödlich verletzt.

Gegenüber «Blick» berichtet ein Augenzeuge, der sich zum Zeitpunkt des Absturzes mit seiner Frau am gegenüberliegenden Berg Sparrhorn auf einer Wanderung befand: «Ich dachte, der Helikopter will landen, doch dann krachte es zwei Sekunden bevor ich filmen konnte.» Der Mann berichtet weiter, dass eine «riesige Rauchwolke» aufgestiegen sei. Danach kippte der Helikopter auf den Rücken.

Angaben zu allfälligen Verletzten konnte die Walliser Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht bestätigen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, wie ein Polizeisprecher sagte.