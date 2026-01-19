Schweizer Helikopter-Staffel trainiert mit Marine One in Zürich

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vor Trump-Besuch Schweizer Helikopter-Staffel trainiert mit Marine One in Zürich

Sven Ziegler

19.1.2026

Am Flughafen Zürich sind mehrere Militärhelikopter gestartet, die in Richtung Davos flogen. Die Maschinen von US- und Schweizer Militär probten gemeinsam den Besuch von US-Präsident Donald Trump am WEF.

Sven Ziegler

19.01.2026, 15:53

19.01.2026, 15:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sieben Militärhelikopter starteten am Wochenende vom Flughafen Zürich in Richtung Davos und flogen danach wieder zurück. 
  • Darunter befanden sich auch Helikopter, die als Marine One eingesetzt werden.
  • Die Flüge gelten als Vorbereitung auf den WEF-Besuch von Donald Trump.
Mehr anzeigen

Am Samstagnachmittag war am Flughafen Zürich eine grössere Helikopterstaffel zu beobachten. Insgesamt sieben Maschinen hoben kurz nach 14.30 Uhr ab und flogen in Richtung Davos. Die Route führte unter anderem über das Zürcher Oberland, entlang des Walensees und durch das Prättigau Richtung Davos. Auch am Sonntag waren Bewegungen zu beobachten, so landete die Staffel am Nachmittag auf der Piste 34 am südlichen Rand des Flughafens.

Unter den gestarteten Helikoptern befanden sich zwei Sikorsky-Maschinen des Typs VH-60 White Hawk. Diese werden unter der Bezeichnung Marine One eingesetzt, wenn sich der US-Präsident an Bord befindet. Begleitet wurden sie von weiteren militärischen Helikoptern, darunter Sikorsky UH-60 Black Hawk sowie Super-Puma-Maschinen der Schweizer Armee.

US-Militärgerät in der Schweiz

Zu Einschränkungen im Linienbetrieb kam es gemäss den Flugdaten nicht. Mit den Flugbewegungen wurde der Besuch von US-Präsident Donald Trump geprobt, der am Mittwoch für zwei Tage am WEF in Davos erwartet wird. 

Die eingesetzten US-Helikopter wurden in den vergangenen Tagen in die Schweiz verlegt. Für den Transport wurden grosse Militärmaschinen wie die Boeing C-17 Globemaster III und die Lockheed C-130 Hercules eingesetzt. Die für den Präsidententransport vorgesehenen Helikopter wurden zeitweise auf dem Militärflugplatz Dübendorf abgestellt. Auch gepanzerte Limousinen des Präsidenten wurden in mehreren Exemplaren in die Schweiz gebracht.

Mehr aus der Schweiz

Raus wegen des WEFs. Mieter werden aus Wohnung geworfen – für eine Woche Profit

Raus wegen des WEFsMieter werden aus Wohnung geworfen – für eine Woche Profit

Mehrere Anzeigen in Luzern. Raser mit 60 km/h zu schnell erwischt – drei Kinder waren im Auto

Mehrere Anzeigen in LuzernRaser mit 60 km/h zu schnell erwischt – drei Kinder waren im Auto

Bundesgericht. Bundesparlamentarier müssen vor Neuwahlen nicht auf Stellensuche

BundesgerichtBundesparlamentarier müssen vor Neuwahlen nicht auf Stellensuche

Meistgelesen

Odermatt kontert McGrath: «Am Slalom-Sonntag gibt es immer ein freies Zimmer für dich»
«Wir sind zu einem Schurkenstaat geworden – und Trump ist stolz darauf»
Alain Berset warnt eindringlich vor einem neuen Kalten Krieg
Schweizer Helikopter-Staffel trainiert mit Marine One in Zürich
C-17-Transporter landen in Zürich +++ Iranischer Minister gecancelt +++ Dänischer Minister sagt ab