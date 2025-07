Der Swiss-Flug nach München, durchgeführt von Helvetic, kehrte am Samstag wieder nach Zürich zurück. Screenshot lightradar24

Ein Helvetic-Airways-Flug von Zürich nach München kehrte am Samstagnachmittag wegen eines Vogelschlags kurz nach dem Start um und landete sicher zurück.

Um 13.35 Uhr hob der Embraer E190 am Samstagnachmittag in Zürich ab. Der Flug wurde von Helvetic Airways durchgeführt. Doch kurz nach dem Start musste das Flugzeug wieder umdrehen. Der Grund: Der Pilot meldete einen ziemlich schweren Vogelschlag, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Per Funk gab er bekannt, dass man derzeit überlege, wie der Flug fortgesetzt werden solle. Die Besatzung im Cockpit stieg daraufhin auf etwa 3650 Meter über dem Meeresspiegel und flog mehrere Schleifen über der Bodenseeregion, um Treibstoff zu verbrennen. Dies geht aus den Daten des Livetracking-Dienstes Flightradar24.com hervor.

Nach ungefähr 20 Minuten und vier Umrundungen kehrte das Flugzeug zum Flughafen Zürich zurück. Die Maschine mit der Registrierung HB-JVO setzte um 14.20 Uhr auf Piste 14 zur Landung an, was einen Anflug über Höri bedeutete, schreibt die Zeitung weiter.

Der Flug nach München konnte am Samstag nicht mehr durchgeführt werden, der Rückflug ebenfalls nicht. Offenbar waren die Schäden am Flugzeug jedoch gering: Die Maschine hob am selben Tag noch nach Dubrovnik ab.

Methoden gegen Vogelschlag

Vogelschlag stellt an zahlreichen Flughäfen ein bekanntes Risiko dar. Auch der Flughafen Zürich setzt verschiedene Methoden ein, um dieses Problem zu minimieren. «Kollisionen von Vögeln mit Flugzeugen (sogenannter Vogelschlag) können schwerwiegende Folgen haben und sind deshalb unbedingt zu vermeiden», steht auf der Website des Flughafens.

Das Flughafengelände wird so gestaltet, dass es für Vögel möglichst unattraktiv bleibt. Dazu gehören beispielsweise Langgraswiesen, die Greifvögeln die Sicht auf potenzielle Beutetiere am Boden erschweren.

Ausserdem werden jeweils Petarden gezündet, wenn in der Nähe des Flughafens Wiesen gemäht werden. Denn das Mähen lockt Vögel an, die dann mit Knallkörpern vertrieben werden