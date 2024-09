blue News geht an die Grenze – Teil 1/4: Wo Schweizer nur übers Ausland nach Hause kommen Ein verschlafenes Flüsschen in einem satt-grünen Tal bildet die Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich: blue News nimmt dich mit auf einen Trip zwischen den Welten, in denen die Uhren etwas anders ticken. 18.09.2024

blue News geht an die Grenze, Teil 1/4: Unsere Route verläuft entlang der Laufenstrasse und der Lützel alias Lucelle, die die Grenze zwischen Frankreich und der Schweiz bildet.

Unsere 23 Kilometer lange Strecke führt von Kleinlützel SO über Frankreich und die Gemeinde Roggenburg BL nach Ederswiler JU und zur Löwenburg – und wieder über Frankreich zum Etang de Lucelle.

Es wird schon vor Kleinlützel SO klar, dass hier irgendetwas anders ist: Ein Schild weist Militär-Angehörige darauf hin, ja nicht in Uniform weiterzufahren. Denn das käme einer Invasion gleich.

Das Schweizer Postauto nimmt von hier die Laufenstrasse am Flüsschen Lützel Richtung Westen, und bedient hinter der Grenze auch französische Haltestellen – mit Schweizer Schildern.

An ihren Namen erkennt man, was sich einst in diesem Flusstal befand. Sie heissen Chlösterli, Neuhaus, Les Forges (die Schmiede), Sägemühle oder Neumühle.

Zwischen Kleinlützel und dem Lac de Lucelle: Die Lützel geht fremd und kreuzt zusammen mit der Strasse die Grenze nach Frankreich. Google Earth

Die Lützel alias Lucelle bildet hier die Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich. Kreuzt das Flüsschen also die Strasse, weisen Hinweisschilder darauf hin, dass man nun gerade wieder durch Frankreich fährt – und ein paar Hundert Meter weiter beginnt schon wieder Schweizer Territorium.

Gemächliches Leben ohne Handy-Empfang

Die Natur taucht dieses Grenztal an der Lützel ist in sattes grün. Kühe grasen auf den vereinzelten Weiden. Wir treffen einen Bio-Bauern, der seinen Hof nur erreicht, indem er über Frankreich fährt. Markus Hebeisen lädt immer wieder Schulkinder auf seinen Hof ein: «Sie kommen vorwiegend aus Basel-Land oder Basel-Stadt. Das Projekt heisst Schule auf dem Bauernhof.»

Es geht darum, Stadtkindern die Natur nahezubringen. «Meistens ist es Primarstrufe, und auch da ist die Grenze immer wieder Thema. Wir hatten schon Schüler, die standen auf meiner Brücke und haben französische Lieder gesungen. Für sie ist das etwas Besonderes.»

Es geht gemächlich zu in diesem Tal – nicht zuletzt auch, weil es streckenweise keinen Netz-Empfang gibt. Vielleicht kann man deshalb im Hotel und Gasthaus Moulin Neuf alias Neumühle auch nicht mit Karte oder gar Twint zahlen. Nur Bares ist Wahres, heisst hier das Motto.

Rumpelstilzchen-Charme und klösterliche Burgurine

Dafür gibt es dort leckere selbstgemachte Gerichte mit Bio-Gemüse – und eine gutgelaunte Gastgeberin, die zumindest uns nicht verraten wollte, wie man aus Stroh Gold spinnen kann. Urchig sind auch die Öffnungszeiten: Dienstags, mittwochs – und zwischen November und Februar ist zu.

Das Hotel und Restaurant Neumühle an der Lützel: Die Laufenstrasse mit ihrer Natur eignet sich auch gut für Velo- und Töff-Ausflüge. Google Maps/Street View

Ein Abstecher von der Lützel weg führt uns durch Roggenburg BL in die Nachbargemeinde Ederswiler JU. Pascal Willemin ist Präsident der einzigen deutschsprachigen Gemeinde im Jura. Er zeigt uns die Löwenburg und die dazugehörige Kloster-Anlage.

Die 23 Kilometer lange Route von Kleinlützel SO im Osten über Frankreich und die Gemeinde Roggenburg BL nach Ederswiler JU und zur Löwenburg – und wieder zurück auf die Laufenstrasse und durch Frankreich zum Lac de Lucelle alias Etang de Lucelle im Westen.

Willemin ist es wichtig, dass die Kinder in der Region zweisprachig aufwachsen. «Unsere Kinder gehen seit 30 Jahren in die französische Schule in Movelier-Soyhières. Später gehen sie nach Delémont, haben aber gleichzeitig Deutschunterricht, damit man das Deutsch nicht verlernt.»

Das sei wichtig, um wählen zu können und die weitere Ausbildung in der Romandie oder Deutschschweiz fortsetzen zu können.

Hinweis der Redaktion: Im Video sagt Reporter Philipp Dahm fälschlicherweise, die Lützel entspringe «in Laufen». Korrekt ist, dass die Lützel im oberen Laufental ihren Ursprung hat. Die Redaktion bittet um Entschuldigung für diesen Fehler.