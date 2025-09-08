Montag, 8. September 2025, 8.18 Uhr

Heute Nachmittag beginnt in Bern die Herbstsession von National- und Ständerat. Auf den Traktanden stehen mehrere Volksinitiativen – darunter die SRG-Halbierungsinitiative sowie gegen Ende der Session die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz».

In der ersten Woche berät der Nationalrat unter anderem eine strengere Regulierung der sogenannten Ewigkeitschemikalien (PFAS) sowie Unterstützungsmassnahmen für betroffene Landwirtschaftsbetriebe.

Die Sitzung des Nationalrats startet heute um 14.30 Uhr. Zu Gast ist Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter, die zu Beginn die Jahresziele 2026 des Bundesrates präsentieren wird. Mit Spannung erwartet wird zudem die Debatte über die Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» samt direktem Gegenentwurf.

Im Ständerat geht es um 16.15 Uhr los. Den Auftakt macht die Vereidigung des neuen Schaffhauser FDP-Ständerats Severin Brüngger, der auf Simon Stocker (SP) folgt. Stocker war nach einem Entscheid des Bundesgerichts seines Mandats enthoben worden und verpasste im Sommer die Wiederwahl.

Im Anschluss wird Bundesrat und Wirtschaftsminister Guy Parmelin erwartet. Er äussert sich unter anderem zum Berufsbildungsgesetz und zum Kartellgesetz. Auch ein Vorstoss für mehr Transparenz in der Landwirtschaft steht zur Diskussion – dazu folgt ein separater Artikel. Das Sitzungsende ist auf 20 Uhr angesetzt.