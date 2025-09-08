  1. Privatkunden
Bundeshaus-Ticker Bargeld, PFAS und SRG: Das sind die Themen der Herbstsession

Petar Marjanović

8.9.2025

In der heute beginnenden Herbstsession im Bundeshaus behandeln National- und Ständerat zahlreiche Volksinitiativen und weitere Geschäfte. (Archivbild)
In der heute beginnenden Herbstsession im Bundeshaus behandeln National- und Ständerat zahlreiche Volksinitiativen und weitere Geschäfte. (Archivbild)
sda

Im September ist das Bundeshaus wieder voll mit den gewählten Nationalrätinnen und Ständeräten. blue News fasst hier im Sessions-Ticker die wichtigsten Entscheidungen zusammen.

Petar Marjanović

08.09.2025, 08:30

08.09.2025, 08:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nationalrat und Ständerat treffen sich im September drei Wochen lang zur Herbstsession.
  • blue News tickert über die Entscheidungen hier im Ticker.
Mehr anzeigen

