In Herisau im Kanton Appenzell Ausserrhoden muss ein Restaurant nach 115 Jahren schliessen. Bild: KEYSTONE

Die Herisauer «Baracca» ist Geschichte: Das Restaurant im Schachen schliesst, nachdem die Suche nach einer Nachfolge erfolglos blieb. Aus der Liegenschaft sollen Wohnungen entstehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das traditionsreiche Restaurant «Baracca» in Herisau schliesst nach über 115 Jahren endgültig, da kein Nachfolger für den Wirt gefunden wurde.

Trotz jahrzehntelanger Familienführung und grosser regionaler Bedeutung scheiterte die Weiterführung.

Die Liegenschaft wird in Wohnungen umgebaut. Mehr anzeigen

Nach über einem Jahrhundert ist Schluss: Das Restaurant Schachen, besser bekannt als «Baracca», in Herisau schliesst definitiv, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet. Eine Nachfolge für den letzten Wirt Giuseppe «Pepi» Sagrafena konnte nicht gefunden werden. Nun wird die Liegenschaft in Wohnungen umgebaut.

Die «Baracca» war seit 115 Jahren in Familienbesitz. Sagrafena führte den Betrieb bis September 2025 weiter – auch noch nach dem Tod seiner Frau. Doch der schwierige Standort und veränderte Bedingungen in der Gastronomie machten die Suche nach Nachfolgern erfolglos.

Coiffeursalon soll erhalten bleiben

Ihre Wurzeln hat die «Baracca» im Bau der Bodensee-Toggenburg-Bahn Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet, versorgte die Wirtin damals italienische Gastarbeiter in einer Baracke, aus der später das Restaurant entstand.

Eine prägende Figur war Santina Sagrafena, die den Betrieb ab 1946 über 60 Jahre führte und weit über die Region hinaus Gäste anzog. Nach ihrem Tod 2008 übernahm ihr Neffe Pepi.

Mit dem Umbau endet nun die Geschichte des traditionsreichen Lokals. Ein Stück Vergangenheit soll jedoch erhalten bleiben: Für den historischen Coiffeursalon im Haus wird noch nach einer neuen Verwendung – etwa in einem Museum – gesucht.

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