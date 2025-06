Kranbergung nach Unfall mit Heuladewagen in Surrein. Der Lenker wurde verletzt und mit der Rega ins Spital geflogen. KAPO GR

Ein Landwirt ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall mit einem Heuladewagen verletzt worden. Die Rega flog ihn ins Kantonsspital Chur.

In Surrein GR ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit einem Heuladewagen gekommen. Ein 49-jähriger Landwirt wurde dabei mittelschwer verletzt. Der Unfall ereignete sich um 16:20 Uhr im Gebiet Puzzastg Sut unterhalb der Via Val.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, war der Mann damit beschäftigt, einen landwirtschaftlichen Ladewagen mit Heu zu beladen. Beim Rückwärtsfahren geriet das Fahrzeug im steilen Gelände in Schräglage und kippte auf die linke Seite. Das Bein des Landwirts wurde dabei eingeklemmt.

Notfallsanitäter des Regionalspitals Surselva und Einsatzkräfte der Strassenrettung Surselva leisteten vor Ort erste Hilfe. Aufgrund der unwegsamen Lage musste der Verletzte anschliessend mit einer Windeaktion durch die Rega geborgen werden.

Der Helikopter brachte den Mann ins Kantonsspital Graubünden nach Chur. Laut Kantonspolizei sind die Verletzungen mittelschwer. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch unklar. Die Kantonspolizei Graubünden hat Ermittlungen aufgenommen.