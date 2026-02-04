Um 13.30 und 14 UhrHeute heulen die Sirenen – Schweiz testet landesweit den Ernstfall
Samuel Walder
4.2.2026
Heute Nachmittag heulen in der ganzen Schweiz die Sirenen. Beim jährlichen landesweiten Test werden der Allgemeine Alarm und der Wasseralarm überprüft – begleitet von einer Meldung über die Alertswiss-App.
Nicht erschrecken – heute Nachmittag wird es laut in der ganzen Schweiz. Um 13.30 Uhr und nochmals um 14.00 Uhr werden landesweit rund 7200 stationäre und mobile Sirenen getestet. Überprüft werden dabei sowohl der Allgemeine Alarm als auch der Wasseralarm. Parallel dazu wird auch eine Meldung über die Alertswiss-App ausgelöst.
Der Allgemeine Alarm ist leicht zu erkennen: ein regelmässig auf- und absteigender Heulton, der eine Minute lang dauert. Anders klingt der Wasseralarm – er besteht aus zwölf tiefen Dauertönen, jeweils 20 Sekunden lang, mit 10 Sekunden Pause dazwischen.
Wichtig zu wissen: Ertönen diese Alarme ausserhalb eines angekündigten Sirenentests, bedeutet dies eine reale Gefährdung der Bevölkerung. Dann gilt es, umgehend die Anweisungen der Behörden zu befolgen.