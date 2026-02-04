Im Zuge des jährlichen Sirenentests werden 7200 mobile und stationäre Sirenen in der Schweiz auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. (Archivbild) sda

Heute Nachmittag heulen in der ganzen Schweiz die Sirenen. Beim jährlichen landesweiten Test werden der Allgemeine Alarm und der Wasseralarm überprüft – begleitet von einer Meldung über die Alertswiss-App.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch um 13.30 Uhr und 14.00 Uhr werden in der ganzen Schweiz rund 7200 Sirenen getestet, begleitet von einer Meldung über die Alertswiss-App.

Geprüft werden der Allgemeine Alarm mit auf- und absteigendem Heulton sowie der Wasseralarm mit tiefen Dauertönen in festem Rhythmus.

Sirenen ausserhalb eines angekündigten Tests bedeuten eine reale Gefahr und erfordern das sofortige Befolgen der Behördenanweisungen. Mehr anzeigen

Nicht erschrecken – heute Nachmittag wird es laut in der ganzen Schweiz. Um 13.30 Uhr und nochmals um 14.00 Uhr werden landesweit rund 7200 stationäre und mobile Sirenen getestet. Überprüft werden dabei sowohl der Allgemeine Alarm als auch der Wasseralarm. Parallel dazu wird auch eine Meldung über die Alertswiss-App ausgelöst.

Der Allgemeine Alarm ist leicht zu erkennen: ein regelmässig auf- und absteigender Heulton, der eine Minute lang dauert. Anders klingt der Wasseralarm – er besteht aus zwölf tiefen Dauertönen, jeweils 20 Sekunden lang, mit 10 Sekunden Pause dazwischen.

Wichtig zu wissen: Ertönen diese Alarme ausserhalb eines angekündigten Sirenentests, bedeutet dies eine reale Gefährdung der Bevölkerung. Dann gilt es, umgehend die Anweisungen der Behörden zu befolgen.