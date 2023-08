Bund warnt vor starkem Regen auf der Alpen-Nordseite

In den gelb markierten Regionen soll es laut Bund zu Unwettern kommen. MeteoSchweiz

Besonders nördlich der Alpen kommt heute die kalte Dusche. So richtig kühl wird es am Sonntag, wo das Thermometer nur noch auf 16 Grad klettert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bund verhängt die Gefahrenstufe zwei von fünf für das Gebiet nördlich der Alpen.

Bis Samstagvormittag kann es zu erhöhten Wasserpegeln in Bächen und lokalen Überschwemmungen kommen.

Am Sonntag wird es erneut nass bei Temperaturen von 16 Grad. Mehr anzeigen

Weil es am Freitag besonders am Alpen-Nordhang zu starken Regengüssen kommt, verhängt der Bund die Gefahrenstufe zwei von fünf. Bei bereits durchnässten Böden kann es also zu steigenden Wasserpegeln von Bächen und im Ausnahmefall zu lokalen Überschwemmungen in Unterführungen oder Tiefgaragen kommen, wie der Bund schreibt.

Die Gefahrenstufe zwei gilt von Freitagmittag bis Samstagvormittag um 9 Uhr. Der Bund empfiehlt, Ufergebiete von Fliessgewässern und steile Hänge zu meiden.

Im Süden ist es schön

Die Temperaturen fallen auf 20 Grad im Norden am Freitag. Anschliessend wird es am Samstag wieder trocken und teilweise freundlich bei Temperaturen von 22 Grad. Diese fallen am Sonntag dann aber auf 16 Grad, wobei noch viel Regen hinzukommt.

Wie so oft sieht es im Tessin anders aus. Denn dort gibt es am Wochenende bis zu 27 Grad und blauen Himmel. Doch sind auch hier vereinzelt Schauer möglich.