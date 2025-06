Der Bund warnt heute vor Gewittern in grossen Teilen der Schweiz. Alexander Wolf/onw-images/dpa

Die Schweiz erlebte am Samstag den ersten echten Hitzetag des Jahres – mit über 30 Grad in mehreren Regionen. Doch kaum hat der Sommer angeklopft, kracht es am Himmel. Am Sonntag soll es erneut gewittern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Erster Hitzetag des Jahres: In Visp wurden am Samstag 31,3 Grad gemessen, auch andere Regionen erreichten sommerliche Temperaturen über 30 Grad.

Heftige Gewitter am Abend: Kurz vor Mitternacht zogen schwere Unwetter mit Warnstufe 4 über die Schweiz, weitere Gewitter werden für Sonntag ab 15 Uhr erwartet.

Wetterumschwung ab Montag: Die neue Woche beginnt mit Regen und deutlich kühleren Temperaturen um 20 Grad, erst ab Donnerstag wird es wieder trockener. Mehr anzeigen

Der erste Hitzetag des Jahres ist da! Am Samstag kletterten die Temperaturen in mehreren Regionen über die 30-Grad-Marke. Spitzenreiter war Visp – dort wurden satte 31,3 Grad gemessen. Doch auf das Sommer-Feeling folgte die Gewitterwalze: Kurz vor Mitternacht zog ein mächtiges Unwetter über die Schweiz – mit Warnstufe 4 in einzelnen Regionen.

Auch der Sonntag bringt nochmals Temperaturen bis 30 Grad, vor allem im Wallis und in der Westschweiz. In der Deutschschweiz dürfte es mit 25 bis 28 Grad sommerlich warm bleiben.

Der Bund warnt vor Gewittern am Sonntag. Meteo Schweiz

Wochenstart wird nass und kühler

Doch schon ab 15 Uhr ist wieder Schluss mit der Ruhe: Meteoschweiz warnt vor schweren Gewittern, es gilt Warnstufe 3 – fast die ganze Schweiz ist betroffen, mit Ausnahme von Teilen des Wallis, Tessins und Graubündens.

Ab Montag geht es dann merklich bergab mit den Temperaturen. Im Flachland sind nur noch rund 20 Grad drin – und auch das bleibt so: Erst am Donnerstag dürfte es wieder trockener werden, doch die Temperaturen bleiben stabil niedrig.