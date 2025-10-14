  1. Privatkunden
Schlammlawine zerstörte Walliser Dorf «Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Petar Marjanović

14.10.2025

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Rundschau-Bericht über Gondo vom 18.10.2000

Vor 25 Jahren riss ein Erdrutsch in Gondo 13 Menschen aus dem Leben und zerstörte ein ganzes Dorf. So berichtete die SRF-«Rundschau» am 18. Oktober 2000.

14.10.2025

Vor 25 Jahren riss ein Erdrutsch in Gondo 13 Menschen aus dem Leben und zerstörte ein ganzes Dorf. blue News zeigt die Bilder von damals und erklärt, was am 14. Oktober 2000 geschah.

Petar Marjanović

14.10.2025, 09:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor 25 Jahren verwüstete ein Erdrutsch nach extremem Dauerregen das Walliser Dorf Gondo, wobei 13 Menschen starben und der Dorfkern zerstört wurde.
  • Rettungskräfte evakuierten viele Bewohner zu Fuss und per Helikopter, während landesweite über 70 Millionen Franken Spendengelder für den Wiederaufbau gesammelt wurden.
  • Gondo wurde später wieder aufgebaut.
Mehr anzeigen

Heute vor 25 Jahren, am 14. Oktober 2000, traf ein verheerender Erdrutsch das Walliser Grenzdorf Gondo am Simplonpass. Nach tagelangem Dauerregen lösten sich oberhalb des Dorfes gewaltige Schutt- und Geröllmassen.

Innerhalb weniger Sekunden wurde der Dorfkern zerstört. Insgesamt kamen 13 Menschen ums Leben, zwei werden bis heute vermisst.

Die Rettungskräfte konnten diese Familie retten.
Die Rettungskräfte konnten diese Familie retten.
KEYSTONE

Die Niederschlagsmengen jener Tage waren aussergewöhnlich. Zwischen dem 12. und 14. Oktober fielen im Simplongebiet rund 430 Liter Regen pro Quadratmeter – so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. 

Am 17. Oktober 2000 halfen Armeeangehörige bei der Räumung.
Am 17. Oktober 2000 halfen Armeeangehörige bei der Räumung.
KEYSTONE

Zunächst galt die Sorge dem Hochwasser der Doveria. Die Feuerwehr evakuierte frühzeitig Häuser am Flussufer. Doch die eigentliche Gefahr kam von oben: Ein durchtränkter Hang brach, ein Schutzdamm gab nach, und eine Schlammlawine riss alles mit sich.

Eine Schlammlawine zerstörte weite Teile des Dorfes.
Eine Schlammlawine zerstörte weite Teile des Dorfes.
KEYSTONE

Die Lage vor Ort war zunächst dermassen gefährlich, dass zunächst kaum Livebilder aus dem verschütteten Dorf zu holen waren, wie die «Tagesschau» damals berichtete.

Helikopter retten 40 Menschen

Für viele im Dorf blieb nur der Ruf nach Hilfe. Über Radio Rottu baten Eingeschlossene verzweifelt: «Wir müssen hier raus!» 78 Menschen konnten zu Fuss nach Simplon Dorf fliehen, 40 weitere wurden später mit Helikoptern gerettet.

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe

Über Radio Rottu baten Eingeschlossene verzweifelt: «Wir müssen hier raus!» 78 Menschen konnten zu Fuss nach Simplon Dorf fliehen, 40 weitere wurden später mit Helikoptern gerettet.

14.10.2025

Armee, Bergretter und Hundestaffeln suchten tagelang nach Vermissten, doch niemand konnte mehr lebend geborgen werden. Die Bergungsarbeiten zogen sich über Wochen.

Grosse Solidarität

Die Solidarität in der Schweiz war enorm. Die Glückskette sammelte über 70 Millionen Franken für die Opfer der Unwetter in Wallis und Tessin. Ein Teil davon floss in den Wiederaufbau von Gondo.

Die Glückskette sammelte Millionen für Gondo.
Die Glückskette sammelte Millionen für Gondo.
KEYSTONE

Fünf der zerstörten Häuser wurden neu errichtet, der Stockalperturm restauriert und zu einem kleinen Hotel umgebaut. Vor dem Wiederaufbau verstärkte man den Schutz des Dorfes mit neuen Dämmen und Drainagen.

Das Bild der Zerstörung ging um die Welt.
Das Bild der Zerstörung ging um die Welt.
KEYSTONE

Gondo wurde zum Symbol für Trauer – aber auch für Zusammenhalt. Fachleute analysierten den Murgang detailliert, um aus dem Ereignis zu lernen. Der Marathon «Gondo Event», später als Gedenklauf ins Leben gerufen, hielt die Erinnerung wach, auch wenn die Bevölkerung des Dorfs seither weiter schrumpfte.

