Heute vor 25 Jahren, am 14. Oktober 2000, traf ein verheerender Erdrutsch das Walliser Grenzdorf Gondo am Simplonpass. Nach tagelangem Dauerregen lösten sich oberhalb des Dorfes gewaltige Schutt- und Geröllmassen.
Innerhalb weniger Sekunden wurde der Dorfkern zerstört. Insgesamt kamen 13 Menschen ums Leben, zwei werden bis heute vermisst.
Die Niederschlagsmengen jener Tage waren aussergewöhnlich. Zwischen dem 12. und 14. Oktober fielen im Simplongebiet rund 430 Liter Regen pro Quadratmeter – so viel wie sonst in einem ganzen Jahr.
Zunächst galt die Sorge dem Hochwasser der Doveria. Die Feuerwehr evakuierte frühzeitig Häuser am Flussufer. Doch die eigentliche Gefahr kam von oben: Ein durchtränkter Hang brach, ein Schutzdamm gab nach, und eine Schlammlawine riss alles mit sich.
Die Lage vor Ort war zunächst dermassen gefährlich, dass zunächst kaum Livebilder aus dem verschütteten Dorf zu holen waren, wie die «Tagesschau» damals berichtete.
Helikopter retten 40 Menschen
Für viele im Dorf blieb nur der Ruf nach Hilfe. Über Radio Rottu baten Eingeschlossene verzweifelt: «Wir müssen hier raus!» 78 Menschen konnten zu Fuss nach Simplon Dorf fliehen, 40 weitere wurden später mit Helikoptern gerettet.
«Wir müssen hier raus!» – so verzweifelt rief Gondo vor 25 Jahren um Hilfe
Über Radio Rottu baten Eingeschlossene verzweifelt: «Wir müssen hier raus!» 78 Menschen konnten zu Fuss nach Simplon Dorf fliehen, 40 weitere wurden später mit Helikoptern gerettet.
14.10.2025
Armee, Bergretter und Hundestaffeln suchten tagelang nach Vermissten, doch niemand konnte mehr lebend geborgen werden. Die Bergungsarbeiten zogen sich über Wochen.
Grosse Solidarität
Die Solidarität in der Schweiz war enorm. Die Glückskette sammelte über 70 Millionen Franken für die Opfer der Unwetter in Wallis und Tessin. Ein Teil davon floss in den Wiederaufbau von Gondo.
Fünf der zerstörten Häuser wurden neu errichtet, der Stockalperturm restauriert und zu einem kleinen Hotel umgebaut. Vor dem Wiederaufbau verstärkte man den Schutz des Dorfes mit neuen Dämmen und Drainagen.
Gondo wurde zum Symbol für Trauer – aber auch für Zusammenhalt. Fachleute analysierten den Murgang detailliert, um aus dem Ereignis zu lernen. Der Marathon «Gondo Event», später als Gedenklauf ins Leben gerufen, hielt die Erinnerung wach, auch wenn die Bevölkerung des Dorfs seither weiter schrumpfte.