So entsteht eine Sonnenfinsternis

Weisst du, wie eine Sonnenfinsternis zustande kommt? blue News erklärt es dir.

Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich der Mond bei Neumond genau zwischen Erde und Sonne schiebt. Dabei wirft der Mond seinen Schatten auf die Erde und verdeckt die Sonne – je nach Standort vollständig (totale Sonnenfinsternis) oder nur teilweise (partielle Sonnenfinsternis). Weil die Mondbahn leicht geneigt ist, stehen Sonne, Mond und Erde nur selten exakt auf einer Linie. Deshalb sind Sonnenfinsternisse vergleichsweise selten.