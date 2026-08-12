TickerTicker zur Sonnenfinsternis
Heute wird's zweimal dunkel +++ So entsteht eine Sonnenfinsternis
Heute Abend wird der Himmel über der Schweiz zum Schauplatz eines seltenen Naturspektakels: Der Mond schiebt sich teilweise vor die Sonne und sorgt für eine partielle Sonnenfinsternis. Das Ereignis beginnt kurz nach 19.20 Uhr und erreicht seinen Höhepunkt gegen 20.20 Uhr – allerdings nur mit einer speziellen Sonnenfinsternis-Brille sicher zu beobachten.
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Mythen und Verschwörungstheorien
Am heutigen Mittwoch kommt es zu einer Sonnenfinsternis. Obwohl das Naturspektakel wissenschaftlich längst erklärt und berechenbar ist, ranken sich bis heute Verschwörungstheorien und Falschbehauptungen darum.
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So schützt du dich
Bei der Sonnenfinsternis ist der Schutz der Augen entscheidend. Blicke niemals ungeschützt in die Sonne – auch dann nicht, wenn sie zu rund 90 Prozent verdeckt ist. Sicher ist die Beobachtung nur mit einer zertifizierten Sonnenfinsternis-Brille oder einem speziellen Sonnenfilter. Normale Sonnenbrillen oder improvisierte Hilfsmittel wie CDs oder Rettungsdecken schützen nicht. Wer keine Spezialbrille hat, kann das Schauspiel indirekt mit einer Lochkamera oder über den Schatten eines Baums beobachten.
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Hier ist die Sonnenfinsternis zu sehen
Die European Space Agency (esa) informiert, wo die Sonnenfinsternis überall zu sehen ist. Die heutige totale Sonnenfinsternis ist von Grönland, Island, dem Nordosten Portugals und Spanien aus zu sehen. Im Grossteil des übrigen Europas, im Norden Nordamerikas und in Westafrika wird eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein.
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So entsteht eine Sonnenfinsternis
Weisst du, wie eine Sonnenfinsternis zustande kommt? blue News erklärt es dir.
Eine Sonnenfinsternis entsteht, wenn sich der Mond bei Neumond genau zwischen Erde und Sonne schiebt. Dabei wirft der Mond seinen Schatten auf die Erde und verdeckt die Sonne – je nach Standort vollständig (totale Sonnenfinsternis) oder nur teilweise (partielle Sonnenfinsternis). Weil die Mondbahn leicht geneigt ist, stehen Sonne, Mond und Erde nur selten exakt auf einer Linie. Deshalb sind Sonnenfinsternisse vergleichsweise selten.
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Mit dem Handy filmen kann gefährlich sein
Wer die partielle Sonnenfinsternis am Mittwochabend mit dem Handy fotografieren möchte, sollte vorsichtig sein. Wird die Kamera längere Zeit ungeschützt auf die Sonne gerichtet, können Bildsensor und interne Bauteile durch die gebündelte Hitze dauerhaft beschädigt werden. Die Nasa empfiehlt deshalb, einen speziellen Solarfilter direkt vor der Kameralinse zu verwenden.
Auch für die Augen gilt Vorsicht. Ohne zertifizierte Sonnenfinsternis-Brille sollte niemand direkt in die Sonne schauen – erst recht nicht durch ein Fernglas oder Teleskop ohne Schutzfilter. Für gute Fotos empfehlen Experten zudem eine niedrige ISO-Einstellung, eine kurze Belichtungszeit und genügend Zeit zum Einrichten der Kamera vor dem Höhepunkt der Finsternis.