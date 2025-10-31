  1. Privatkunden
Sechs Kantone publizieren Standorte Hier darf die Polizei überall Blitzer platzieren

Dominik Müller

31.10.2025

In der Schweiz sind über 1000 Blitzer im Einsatz.
In der Schweiz sind über 1000 Blitzer im Einsatz.
Imago

In der Schweiz darf die Polizei Blitzer sogar direkt nach dem Tempolimit-Schild verstecken – warnen davor ist aber verboten. Nur wenige Kantone setzen auf Transparenz. blue News liefert dir die Übersicht.

Dominik Müller

31.10.2025, 23:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Schweiz sind über 1000 stationäre und mobile Blitzer im Einsatz.
  • Die Standortwahl der Blitzer obliegt allein der Polizei, wobei diese auch getarnte Geräte legal einsetzen darf, solange die Messung technisch korrekt ist.
  • Das Warnen vor Blitzern ist grundsätzlich verboten, nur sechs Kantone veröffentlichen Standorte.
Mehr anzeigen

1000er-Marke geknackt

Wie viele Blitzeranlagen in der Schweiz heute exakt im Einsatz sind, ist unbekannt. Im Jahr 2022 waren es gemäss Eidgenössischem Institut für Metrologie (Metas) 1086. Diese Geräte tragen im Amtsdeutsch den sperrigen Namen «geeichte automatische Geschwindigkeitsmessmittel für amtliche Messungen im Strassenverkehr». Dazu zählen sowohl stationäre Blitzerkästen als auch mobile Radargeräte, die in Fahrzeugen oder am Strassenrand eingesetzt werden.

Die Polizei entscheidet, wo geblitzt wird

Gemäss den Weisungen des Bundesamts für Strassen (Astra) liegt die Standortwahl ausschliesslich bei der Polizei. Es gibt keine Vorschrift, die regelt, wie weit ein Blitzer von einem Tempolimit-Schild, einer Kurve oder einem Hindernis entfernt stehen muss.

Die einzige Bedingung: Die Messung darf nicht verfälscht werden – etwa durch Reflexionen an Metallzäunen, Fahrzeugen oder Schildern. Solche Fehlmessungen müssen ausgeschlossen sein, bevor das Gerät aktiviert wird.

So muss etwa in Kurven garantiert sein, dass der Messwinkel nicht zu falschen Resultaten führen kann.

«Tempolimit-Schild-Falle» ist erlaubt

Die Schweizer Signalisationsverordnung ist hier glasklar: Die neue Höchstgeschwindigkeit gilt ab dem Standort des Schildes. Das bedeutet: Ein Blitzer darf theoretisch unmittelbar danach stehen. Das Argument, man müsse «ein paar Meter Spielraum» haben, zählt rechtlich nicht.

In der Praxis platzieren die Behörden ihre Geräte aber meist dort, wo das Tempo-Verhalten besonders sicherheitsrelevant ist – etwa an Fussgängerstreifen, Schulwegen oder Ortseinfahrten.

Vom Smart bis zum Müllwagen

Die Polizei darf mobile Radargeräte tarnen. Das Astra schreibt nirgends vor, dass ein Blitzer sichtbar oder markiert sein muss. Bekannt sind Fälle wie ein Zürcher Abfallwagen mit eingebautem Blitzer oder Smarts, die unauffällig Temposünder fotografieren. Solange die Messung technisch korrekt funktioniert und überprüfbar dokumentiert ist, ist auch ein getarnter Blitzer völlig legal.

Warnen ist verboten – ausser im eigenen Haushalt

Auch wenn man im Freundeskreis gerne aufpasst: Das Warnen vor Blitzern – ob per App, Social-Media-Post oder WhatsApp-Gruppe – ist gesetzlich verboten. Das Astra stellt klar, dass schon der Besitz und das Inverkehrbringen von Blitzer-Apps oder Radarwarnern strafbar ist.

Wer beim Fahren erwischt wird, riskiert eine empfindliche Busse. Nur im ganz kleinen Rahmen – etwa, wenn man seinem Partner oder seiner Partnerin einen Hinweis gibt – ist das erlaubt. Auch Lichthupe oder Handzeichen, um andere zu warnen, sind verboten und können geahndet werden.

Diese Kantone veröffentlichen ihre Blitzer-Standorte

Das Warnen vor Geschwindigkeitsmessungen ist in der Schweiz offiziell verboten. Weder solche Apps noch Chats sind erlaubt. Einzige Ausnahme: Die Warnung kommt direkt von der Kantonspolizei.

Sechs Kantone veröffentlichen die Blitzer-Standorte: Luzern, St. Gallen, Tessin, Basel-Stadt, Schwyz und Schaffhausen.

Im Kanton Solothurn wurden im Rahmen eines Pilotprojekts ebenfalls drei Jahre lang die Standorte online publiziert. Derzeit findet die Evaluation statt, die Veröffentlichung ist vorübergehend sistiert.

Ziel dieser Transparenz ist nicht, Temposünder zu schützen, sondern gefährliche Strecken noch sicherer zu machen. Verkehrspsychologen betonen, dass die Abschreckungswirkung dadurch nicht verloren geht – im Gegenteil: Wer weiss, dass ein Blitzer steht, fährt bewusster und konstanter.

