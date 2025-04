«Hier findet man alles Mögliche – nur dreimal günstiger»

Action-Eröffnung Bachenbülach Um 8.40 Uhr wird in der Parkallee in Bachenbülach das Band durchgeschnitten und die erste Schweizer Action-Filiale offiziell eröffnet. Bild: blue News Die Eröffnung zieht zahlreiche Schnäppchenjäger an. Der Ansturm ist riesig. Bild: blue News Aline (links) und Jessica freuen sich, dass sie jetzt nicht mehr nach Deutschland gehen müssen, um im Action einkaufen zu können. Bild: blue News In den Gängen zwischen den Regalen herrscht ein dichter Verkehr. Bild: blue News Vor der Parkallee runden eine Hüpfburg sowie Food-Stände das Shopping-Erlebnis ab. Bild: blue News Bereits bevor die Tore geöffnet werden, warten zahlreiche Kund*innen und Medienschaffende auf den Einlass. Bild: blue News Action-Eröffnung Bachenbülach Um 8.40 Uhr wird in der Parkallee in Bachenbülach das Band durchgeschnitten und die erste Schweizer Action-Filiale offiziell eröffnet. Bild: blue News Die Eröffnung zieht zahlreiche Schnäppchenjäger an. Der Ansturm ist riesig. Bild: blue News Aline (links) und Jessica freuen sich, dass sie jetzt nicht mehr nach Deutschland gehen müssen, um im Action einkaufen zu können. Bild: blue News In den Gängen zwischen den Regalen herrscht ein dichter Verkehr. Bild: blue News Vor der Parkallee runden eine Hüpfburg sowie Food-Stände das Shopping-Erlebnis ab. Bild: blue News Bereits bevor die Tore geöffnet werden, warten zahlreiche Kund*innen und Medienschaffende auf den Einlass. Bild: blue News

Mit Luftballons und Scharen von Schnäppchenjägern feiert der niederländische Discounter Action seinen Markteintritt in der Schweiz. Dabei bleibt er seiner Billigstrategie treu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der niederländische Billig-Discounter Action hat seine erste Schweiz-Filiale eröffnet.

Der Andrang in Bachenbülach ZH ist gross.

Das Unternehmen setzt auf extrem tiefe Preise und ein ständig wechselndes Sortiment. Mehr anzeigen

Um 8.40 Uhr durchtrennen die Verantwortlichen das Band. Eigentlich wäre die Eröffnung der ersten Action-Filiale in der Schweiz um 9 Uhr geplant gewesen, aber das Interesse ist so gross, dass kurzerhand umdisponiert wird. Die wartende Kundschaft freut's: Scharenweise strömen Menschen unter dem Torbogen aus Luftballons durch.

Schauplatz ist das Einkaufszentrum Parkallee in Bachenbülach ZH. Diesen Standort hat der niederländische Discounter für den Auftakt seiner Expansionspläne in der Schweiz gewählt, eine zweite Filiale in Martigny VS ist in Planung.

Dabei bleibt Action seiner Strategie treu: extrem tiefe Preise und ein ständig wechselndes Sortiment. Die Slogans lauten «Immer 1500 Produkte für unter 2 CHF» oder «Jede Woche 150 neue Produkte».

«Jetzt müssen wir nicht mehr nach Deutschland fahren»

Ein Augenschein vor Ort offenbar ein breites Angebot: Von Waschmittel über Autozubehör und Kosmetika bis hin zu klappbaren Fussballtoren ist alles dabei. Auch Süssigkeiten und Snacks werden verkauft, verderbliche Lebensmittel hingegen nicht.

Die Kundinnen Aline und Jessica sind bereits seit 8 Uhr in Bachenbülach vor Ort. «Wir finden es super, dass Action nun auch in der Schweiz ist. Jetzt müssen wir nicht mehr nach Deutschland fahren», sagen sie zu blue News. Sie sind Fans des Discounters: «Hier findet man alles Mögliche – nur dreimal günstiger.»

Wie es bei Premieren üblich ist, verläuft in Bachenbülach aber noch nicht alles reibungslos. «An der Kasse fehlen immer wieder QR-Codes», erzählt eine Angestellte. Verkäufer müssen dann jeweils zu den Regalen gehen und den Preis überprüfen. Aber die Anfangsschwierigkeiten werden sportlich hingenommen: «Das ist kein Problem, so kriegen wir kurz eine Pause.»

Erfolgswelle schwappt über Europa

Die Aussagen unterstreicht Action-CEO Hajir Hajji im Gespräch mit den Medienvertreter: «Wir haben die tiefsten Preise, das ist uns wichtig.» In Deutschland wirbt Action mit 1500 Produkten unter einem Euro – also deutlich unter den hierzulande versprochenen zwei Franken. Hajji begründet: «In der Schweiz ist das Preislevel höher. Die Miete ist höher, Immobilien kosten mehr. Aber wir können den tiefsten Preis im Markt garantieren.»

Die Schweiz ist das 13. Land, in das Action expandiert. Die etablierten Billig-Discounter wie Lidl und Aldi haben die Niederländer beim Umsatzwachstum bereits überholt. Ob sich die Erfolgswelle auch in der Schweiz ausbreitet, bleibt abzuwarten. Der Auftakt lässt dies allerdings erahnen.

