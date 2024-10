Die kommenden Tage bringen beidseits der Alpen Regen und Sonne. Vielleicht auch gleichzeitig. KEYSTONE

Das Wetter bleibt die nächsten Tage unbeständig. Beidseits der Alpen wechseln sich Sonne und Niederschläge ab, jedoch nicht überall gleichzeitig. Wer viel Sonne will, muss den Ort immer wieder wechseln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die nächsten Tage bringen auf der Alpennordseite und der Südseite Sonne und Regen.

Besonders ab Mittwoch wird es schwer vorhersehbar, wo es trocken bleibt und wo Freunde des Regens auf ihre Kosten kommen. Mehr anzeigen

Wohin fahren wir? Dorthin, wo das Wetter am besten ist. Dieses Rezept für die Wahl des Feriendomizils ist in den kommenden Tagen anspruchsvoll in der Umsetzung. So viel vorweg: Den Ort, an dem es am kommenden Wochenende und der Woche danach durchgehend schön ist, gibt es nicht. Wer örtlich flexibel ist, kann aber bis Mittwoch Sonnenstrahlen geniessen.

Am Wochenende ins Tessin

Der Samstag wird besonders südlich der Alpen ein sonniger und milder Tag mit Temperaturen bis zu 20 Grad. Im Mittelland setzt sich die Sonne vor allem im Westen durch, im Osten schaut sie wenigstens immer wieder durch die Wolkendecke. Letzte Niederschläge und Nebel, der sich in Nieselregen verwandelt, sind möglich. Der Tag beginnt mit kühlen 5 Grad und bringt in den sonnigen Tagesabschnitten bis zu 16 Grad am Nachmittag.

Die Niederschläge vom Freitag auf den Samstag ergeben in höheren Lagen eine Neuschneedecke von 20 bis 30 Zentimeter. Der Bund warnt am zentralen und östlichen Alpenhauptkamm vor erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3 von 5).

Das umgekehrte Prozedere bietet der Sonntag auf der Alpennordseite. Der Tag beginnt nach Auflösung einiger Nebelfelder sonnig. Gegen Abend setzt von Westen her Regen ein. Wer nochmals im T-Shirt an die frische Luft will, reist in den Süden. Etwas Sonne gibt es aber auch nördlich des grossen Gebirges.

Am Montag in die Nord- oder Ostschweiz

Dank Föhn übersteigen die Temperaturen am Montag auch nördlich der Alpen die 20-Grad-Marke. Gegen Abend dürfte es über dem Jura und der Nordwestschweiz erste Niederschläge geben, die sich auch bis ins Mittelland ausbreiten können. Auch am Montag ist das Mittelland und der Alpennordhang also noch ein valables Ausflugsziel.

Sonnig beginnt die Woche auch südlich der Alpen. Gegen Abend empfiehlt es sich, einen Ort mit Dach aufzusuchen.

Am Dienstag regnet es vom Tessin bis an die Nordgrenze in allen Landesteilen. Am längsten trocken bleibt es in der Ostschweiz, wo der Föhn noch eine Weile durchhält. Das Appenzell oder die Bodenseeregion könnten am Dienstag das freundlichste Wetter bieten.

Folge der Sonne – in den nächsten Tagen keine leichte Aufgabe.

Ab Mittwoch kurzfristig entscheiden

Ab Mittwoch löst Westwind den Föhn ab und bringt wechselhaftes Wetter. Die Prognosen sind für die Tage so vielfältig, wie das Wetter voraussichtlich wird. Meteoschweiz verspricht am Mittwoch südlich der Alpen noch einen «Übergang zu trockenem und zumindest teilweise sonnigem Wetter». Auf der Nordseite sieht der Wetterdienst des Bundes einen Mix aus Sonne, Regen und Wind das Geschehen prägen.

Meteonews lässt sich ab Mittwoch nicht mehr auf eine Prognose hinaus: «Von Mittwoch bis Freitag wird uns vermutlich wechselhaftes und zum teil windiges Westwindwetter erwarten. Ein verlässlicher Fahrplan von nassen und sonnigen Phasen lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht machen.» Immerhin soll es nicht allzu kalt werden.

Wer ab Samstag eine Woche lang der Sonne nachreisen will, könnte das Wochenende im Tessin verbringen, dann in die Ostschweiz reisen, am Mittwoch kann es in der ganzen Schweiz freundlich sein oder auch nicht, worauf es dann nirgends mehr eine Garantie auf Sonnenschein gibt.

Zu beachten: Dieser Beitrag beruht auf den Wetterprognosen von heute Freitag. blue News übernimmt keine Garantie dafür, dass sich das Wetter in den kommenden Tagen an die Voraussagen von heute hält.