An diesen 7 Orten kannst du die schönsten Kirschblüten bewundern

Die Kirschblüten im Mon-Repos Park in Lausanne. Keystone/Laurent Gillieron

Die Schweiz erstrahlt in diesen Wochen in Rosa- und Weisstönen: Die Kirschblüte ist zurück. Die schönsten Orte, um das Naturspektakel zu erleben.

Städte wie Zürich, Bern und Basel, aber auch das Tessin und Zug bieten vielfältige Orte, um die Schönheit der Kirschblüten zu erleben.

Der Frühling kommt langsam und mit ihm beginnt die magische Zeit der Kirschblüte. Die zwarten rosa und weissen Blüten verwandeln Städte und Landschaften in ein bezauberndes Blütenmeer, das oftmals nur für wenige Woche bestaunt werden kann.

Ob in Zürich, Bern, Basel oder im Tessin – die Schweiz bietet zahlreiche Orte, um die Schönheit der Kirschblüten zu geniessen. Hier ein paar der Schönsten:

Zürich

Die Kirschbäume rund um den Idaplatz in Zürich ist wohl der Klassiker. Entlang der Bertastrasse blühen auf knapp 600 Metern links und rechts die Kirschpflaumenblüten im wunderschönen Rosarot.

Die Bertastrasse in Zürich ist definitiv einen Besuch wert. KEYSTONE

Gleich neben der Bertastrasse – in einer Querstrasse – befindet sich die Zurlindenstrasse und die Zentralstrasse. Zierkirschen bilden hier ein weisses Blütenmeer.

Die Zentralstrasse in Zürich wird von Zierkirschen geschmückt. KEYSTONE

Ebenfalls sehr beliebt: An der Rotbuchstrasse blühen die Japanischen Blütenkirschen. In der Nähe befindet sich auch die Röschibachstrasse. Auch hier wirst du wunderschöne Blüten finden.

Zum Schluss noch einen kleinen Geheimtipp: Auch die Eichbühlstrasse ist einen Besuch wert. Die Strasse ist aktuell ebenfalls von Blüten der Kastanienbäume bedeckt.

In Zürich sind die Magnolien, Kirschblüten und Kirschpflaumen so beliebt, dass es sogar eine eigene Website mit dem aktuellen Blütenstand gibt. Für die sportlichen unter euch: Die Route lohnt sich.

Bern

Beim Rosengarten in Bern kann man nicht nur eine wunderschöne Aussicht geniessen, sondern im Frühling verzaubern die rund 100 Bäume der Ort auch mit Blüten. Übrigens: Die Bäume waren ein Geschenk von einem Bauern und Imker aus Japan an die Stadt Bern. Er schenkte sie im Jahr 1975, weil er von der Arbeitsweise der Schweiz so fasziniert war.

Auch hier gibt es eine Website mit dem aktuellen Blütenstand am Rosenplatz.

Der Rosengarten in Bern bietet nicht nur eine tolle Aussicht über die Stadt, sondern auch blühende Bäume bewundern. KEYSTONE

Keine Lust auf grossen Menschenansammlungen? Dann lohnt sich einen Besuch an der Rodtmattstrasse. Zwischen der BEA Expo und dem Viktoriaplatz gibt es eine Allee mit wunderschönen und dichten Pflaumenbäumen. Ebenfalls empfehlenswert: Die Kirschblüten hinter dem BKW Gebäude.

Basel

Auch Basel bietet eine bezaubernde Blütenpracht. An der Bärschwilerstrasse, dem Wielandplatz und entlang der Bruderholzallee erfreuen rosa Blutpflaumenblüten das Auge. Wer nach Zierkirschen Ausschau hält, wird im Kannenfeldpark, am Itelpfad oder an der General Guisan-Strasse fündig.

Tessin

Die Region Ascona-Locarno ist für ihre Kamelien-, Magnolien- und Kirschblüten bekannt.

Besonders beeindruckend sind die Kirschblüten an der Viale Monte Verità in Ascona, wo die blühenden Bäume mit den schneebedeckten Gipfeln im Hintergrund eine malerische Kulisse bieten. In Locarno gibt es Kirschbäume im Innenhof des Polizeipostens sowie an der Via Beltramina, wo die Bäume so dicht stehen, dass sie an den richtigen Tagen den Himmel mit einer rosaroten Decke bedecken.

Da der Frühling im Tessin früher beginnt als in anderen Teilen der Schweiz, besteht die Gefahr, dass die Blüte bereits vorbei ist. Ein Besuch lohnt sich jedoch immer – sei es dieses Jahr oder im nächsten Frühling.

Lausanne

Lausanne bietet mehrere bezaubernde Orte, um die Kirschblüte zu bewundern. Der Park des Olympischen Museums ist zweifellos der bekannteste Spot für Kirschblüten-Enthusiasten.

Nicht weniger eindrucksvoll präsentiert sich der Park Mon-Repos, wo die Bäume in prächtigem Rosa erblühen und bei gutem Wetter eine perfekte Kulisse für ein Picknick bieten.

Die Kirschblüten im Mon-Repos Park in Lausanne. Keystone/Laurent Gillieron

Für weitere Kirschblüten-Erlebnisse lohnt sich ein Besuch bei der Westschweizer Schule für Kunst und Kommunikation (Eracom). Wer hellere Blüten bevorzugt, sollte die Esplanade der Kathedrale nicht verpassen. Hier kann man nicht nur die Kirschbäume bewundern, sondern auch eine atemberaubende Aussicht über die Stadt geniessen. Ein Aufstieg auf den Kathedralenturm rundet das Erlebnis perfekt ab.

Zug

In Zug lohnt es sich sogar eine Kirschblütenwanderung zu machen. Es gibt drei verschiedene, die von Zug aus starten und nach Oberwil, Menzingen oder Goldau führen. Die kürzeste Route führt vom Zuger Bahnhof durch die Altstadt nach Oberwil.

Die «Chriesiwanderung» von Zug nach Goldau führt an wunderschönen Orten vorbei. Zug Tourismus

Der Zugerberg ist ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Von Zug führt ein Wanderweg via Walchwilerberg in fünf Stunden bis nach Arth-Goldau ZG. Dabei sind nicht nur die blühenden Kirschbäume, sondern auch die tolle Aussicht auf den Zugersee eine Augenweide.

In Zug gibt es sogar ein Chriesitelefon von Zug Tourismus. Dort kannst du anrufen und dich darüber informieren, wann die Bäume in voller Blüte sind.

Schwyz

Der Arther Kirschgarten umfasst zahlreiche Kirschhaine von verschiedenen Schwyzer Höfen und Betrieben. Zwischen Oberarth und Arth führt der Rundweg während etwa anderthalb Stunden durch die prächtige Landschaft. Unterwegs können einige der Höfe besucht werden, und kleine Hofläden verkaufen die lokalen Produkte.

Ebenfalls einen Besuch wert ist das ehemalige Chriesidorf Steinen. Schwyz Tourismus

Ebenfalls einen Besuch wert ist das ehemalige Chriesidorf Steinen. In den 1950er-Jahren blühten im Frühling jeweils fast 8000 Bäume. Heute ist die Zahl leider bei weitem nicht mehr so gross, doch trotzdem lohnt sich der Spaziergang: Die Obstbäume blühen prächtig, die Sicht auf die Mythen ist famos und ein Teil des Wegs führt durch ein reizvolles Naturschutzgebiet am Lauerzerse

