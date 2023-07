Das 1.-August-Programm der Bundesratsmitglieder Bundespräsident Alain Berset (SP) spricht zum Nationalfeiertag 2023 gleich dreimal: in Aegerten BE, Domdidier FR und Lausanne VD. (Archivbild) Bild: Keystone Drei Auftritte? Das kann Albert Rösti (SVP) auch: Der Bundesrat wird in Melide TI, Härkingen SO und Lüterswil-Gächliwil SO anzutreffen sein. (Archivbild) Bild: Keystone Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) wird sich in Luzern unters Volk mischen – trotz ihres kürzlich erlittenen Ellbogenbruchs. (Archivbild) Bild: Keystone Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) hat einen Bauernbrunch im Muotathal SZ sowie einen Auftritt auf der Rütliwiese in Uri auf dem Programm stehen. (Archivbild) Bild: Keystone Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) feiert den 1. August in Rapperswil-Jona. (Archivbild) Bild: blue News Bundesrat Guy Parmelin (SVP) kannst du in der Romandie antreffen: Er tritt in Schwarzsee FR und in Cully VD auf. (Archivbild) Bild: Keystone Wer Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) zuhören will, muss schon weiter reisen: Er weilt während des Nationalfeiertags in Jakarta, Indonesien. (Archivbild) Bild: Keystone Das 1.-August-Programm der Bundesratsmitglieder Bundespräsident Alain Berset (SP) spricht zum Nationalfeiertag 2023 gleich dreimal: in Aegerten BE, Domdidier FR und Lausanne VD. (Archivbild) Bild: Keystone Drei Auftritte? Das kann Albert Rösti (SVP) auch: Der Bundesrat wird in Melide TI, Härkingen SO und Lüterswil-Gächliwil SO anzutreffen sein. (Archivbild) Bild: Keystone Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) wird sich in Luzern unters Volk mischen – trotz ihres kürzlich erlittenen Ellbogenbruchs. (Archivbild) Bild: Keystone Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider (SP) hat einen Bauernbrunch im Muotathal SZ sowie einen Auftritt auf der Rütliwiese in Uri auf dem Programm stehen. (Archivbild) Bild: Keystone Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) feiert den 1. August in Rapperswil-Jona. (Archivbild) Bild: blue News Bundesrat Guy Parmelin (SVP) kannst du in der Romandie antreffen: Er tritt in Schwarzsee FR und in Cully VD auf. (Archivbild) Bild: Keystone Wer Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) zuhören will, muss schon weiter reisen: Er weilt während des Nationalfeiertags in Jakarta, Indonesien. (Archivbild) Bild: Keystone

Die Bundesrätinnen und Bundesräte haben sich ein vollgepacktes 1.-August-Programm vorgenommen. Wer wo eine Rede hält und welcher Magistrat sich gleich drei Auftritte an einem Tag zumutet – ein Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zum 1. August haben alle sieben Mitglieder des Bundesrats offizielle Auftritte geplant.

Welchen Bundesrat und welche Bundesrätin du wo hören kannst, erfährst du im Artikel. Mehr anzeigen

Für Alain Berset beginnen die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag schon am Vortag: Der Bundespräsident und Innenminister wird am 31. Juli eine Rede in Aegerten im Kanton Bern halten. Am 1. August folgen dann Auftritte in seinem Heimatkanton – in Domdidier FR – sowie in Lausanne.

Für Berset ist es der letzte Nationalfeiertag seiner Amtszeit: Ende Jahr tritt der SP-Bundesrat nicht mehr zur Wiederwahl an.

Gleich drei Auftritte hat sich auch der SVP-Neuzugang im Bundesrat, Albert Rösti, vorgenommen – und im Gegensatz zu Berset bestreitet er alle am gleichen Tag. Den Umweltminister kriegt die Bevölkerung am 1. August im Swissminiatur im Tessin zu sehen und hören sowie zweimal im Kanton Solothurn, namentlich in Härkingen und Lüterswil-Gächliwil.

Amherd tritt trotz Wanderunfall auf

Die ebenfalls erst im Dezember gewählte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider verschlägt es in die Innerschweiz: Ein Bauernbrunch im Muotathal und eine Rede auf dem Rütli stehen auf dem Programm der jurassischen SP-Politikerin. Ziemlich urchig.

Verteidigungsministerin Viola Amherd muss den Festtag lädiert bestreiten, da sie sich bei einem Spaziergang auf der Bettmeralp im Wallis bei einem unglücklichen Sturz den Ellenbogen gebrochen hat. Die Mitte-Bundesrätin will aber wie geplant am 31. Juli an der Bundesfeier in Luzern auftreten, wie ihr Departement VBS mitteilte.

SVP-Bundesrat und Wirtschaftsminister Guy Parmelin verbringt den Nationalfeiertag in der Romandie. Der Waadtländer wird an einem Bauernbrunch in Schwarzsee FR teilnehmen und danach in Cully in seinem Heimatkanton auftreten.

Karin Keller-Sutter bleibt ebenfalls in ihrem Heimatkanton: Die FDP-Bundesrätin und Finanzministerin hat einen Auftritt an der 1.-August-Feier in Rapperswil-Jona SG in der Agenda stehen.

Cassis feiert in Indonesien – und in Singapur, Australien, Neuseeland

Am weitesten entfernt von der Heimat ist – dem Amt geschuldet – Aussenminister Ignazio Cassis. Der Tessiner FDP-Bundesrat verbringt den 1. August mit Auslandsschweizerinnen und -schweizern in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Ähnliche Veranstaltungen stehen im Anschluss in Singapur, in Sydney und im neuseeländischen Wellington an. Für Cassis zieht sich der Nationalfeiertag damit bis zum 8. August hin.